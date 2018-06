Il M5S di Di Maio cancellato | a Brescia al 5%

Il M5S di Luigi Di Maio spazzato via a Roma dal Pd : Crolla il M5S di Luigi Di Maio. A circa metà delle sezioni scrutinate nei due Municipi di Roma, per il

Reddito di cittadinanza rimandato. Le parole di Luigi Di Maio : il leader M5S ha illustrato la strategia : Prima uscita ufficiale per Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio, nonché ministro del Lavoro e dello sviluppo economico. Una lunga intervista in cui è tornato a parlare di pace fiscale, spiegando che si tratta di una misura da attuare “ma che non deve avere nessun carattere condonistico”. Ospite di ‘In mezz’ora’, su Rai3, il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro non ha parlato solo di questo ...

Governo - vertice Conte-Salvini-Di Maio/ M5S - “niente manuale Cencelli” : nomine viceministri e sottosegretari : Governo, vertice fra Conte, Di Maio e Salvini: ultime notizie su nomine sottosegretari e viceministri, leader M5s "non useremo manuale Cencelli". Strappo sui parametri Ue (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:16:00 GMT)

Rai - Beppe Convertini in rampa di lancio : 'Grande amico di Spadafora - deputato M5S braccio destro di Luigi Di Maio' : Cambia il governo, cambiano i volti in Rai . È il 'sistema italiano', e anche il M5s non fa eccezione. Secondo Alberto Dandolo , su Oggi, l'attore Beppe Convertini , 46 anni, potrebbe presto approdare ...

Luigi Di Maio rompe il silenzio elettorale : 'Votare per un sindaco del M5S...' - ricoperto di insulti : Eccolo, il 'ministro di tutti'. Luigi Di Maio rompe il sabato di silenzio elettorale con una frase tanto intempestiva quanto grave: 'Avere sindaci del M5s vuol dire avere sindaci che avranno dalla ...

Amministrative - Di Maio : ‘Sindaci M5S avranno governo da loro parte’. Meloni : ‘Ricatto’. Martina : ‘Dovete servire tutti’ : “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica. ...