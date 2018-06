Il governo Conte vuole terremotare l' Europa Salvini fa campagna elettorale sulla

huffingtonpost

(Di lunedì 11 giugno 2018) "L'Italia non sta spingendo per rinnovare l', ma per terremotarla, anche se poi si legge l'intervista del ministro dell'Economia Tria e sembra quella di un'esponente delMonti... sembra una posizione seria e responsabile, diversa da altre già espresse. Nei prossimi mesi vivremo una contraddizione fra le promesse fatte agli italiani e la loro realizzabilità. Una contraddizione che potrà generare un'ulteriore sfiducia, un'ulteriore spinta a destra o una risposta diversa, che dipende dalla rigenerazione del centrosinistra". Così Walter Veltroni, ai microfoni di Circo massimo su Radio Capital.Durissimo il giudizio su Matteo, accusato di farepelle dei migranti. Per Veltroni, la decisione del ministro dell'Interno di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius in standby tra Italia e Malta e con 629 migranti a bordo ...