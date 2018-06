Il Ftse Mib si impenna | +3 | 4% | | costruttivi i commenti di Tria

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib dell'11/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il derivato italiano , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 21.935. Operativamente le attese propendono per la continuazione del ...

Ftse Mib : rally sulle banche. Si festeggia anche per lo spread : Alle 10 infatti il Ftse Mib vantava un rally pari a 2,5% che coinvolge per lo più il settore bancario, complici soprattutto le dichiarazioni del neoministro all'economia Giovanni Tria il quale non ...

Avvio in rialzo per l'azionario italiano : Ftse Mib +2 - 18% : Da evidenziare anche il nuovo *ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria *in un'intervista al Corriere della Sera ha confermato una posizione di difesa della posizione italiana nell'euro e di ...

Andamento Future Ftse Mib dell'11/06/2018 - ore 9.30 : Slancio per il FIB che non tiene conto dell'Andamento in frazionale ribasso del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB avvia a quota 21.680 con un miglioramento di 460 punti rispetto alla ...

Borsa - Milano la peggiore d'Europa : Ftse Mib chiude in rosso : (Alliance News) - Ha chiuso in calo, così come ha trascorso tutta l'ultima giornata di scambi della settimana, il principale indice di Piazza Affari, con solo una manciata di titoli esente da cali al...

Borsa : Milano aumenta calo - Ftse Mib -2% : ANSA, - Milano, 8 GIU - La Borsa di Milano aumenta le perdite con il Ftse Mib che cede il 2% a 21.335 punti. Ad appesantire Piazza Affari le banche con i timori della decisione della Bce per la fine ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib dell'8/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dell'1,91%, portandosi a 21.350. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib dell'8/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Affonda il principale indice della Borsa di Milano con i prezzi allineati a 21.377 per una discesa dell'1,79%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area ...

Andamento Future Ftse Mib dell'8/06/2018 - ore 15.40 : Si muove in territorio negativo il FIB a dispetto della cautela evidenziata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 21.500 in contrazione di 370 punti rispetto alla ...

Borsa - chiusura negativa per Milano : Ftse Mib -0 - 18% - spread a 253 : chiusura in lieve calo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib in ribasso dello 0,18% a 21.767 punti, in linea con la debolezza delle altre Borse europee. Torna la pressione sui titoli di ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 7/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Il Principale indice della Borsa di Milano registra una flessione dello 0,23%, che rispetto alla vigilia si attesta a 21.758. Operativamente ci si attende un'estensione all'...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 7/06/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del derivato italiano , con un ribasso dello 0,22%, portandosi a 21.750. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area ...

Andamento Future Ftse Mib del 7/06/2018 - ore 15.40 : Il FIB si muove in territorio negativo. In moderato rialzo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato gli scambi a quota 21.950, con un decremento di 55 punti rispetto alla ...

Analisi Tecnica : indice Ftse Mib del 6/06/2018 : Chiusura del 6 giugno Piccolo spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,26%. Quadro tecnico in evidente deterioramento ...