Il corpo nel mondo dello sport

Potenza - cadavere avvolto nel cellophane : orrore a Lauria/ Ultime notizie - è il corpo di Mariano Di Lascio? : Potenza, cadavere di un uomo avvolto nel cellophane e ritrovato nel bosco Canicella a Lauria. Si tratta del corpo di Mariano Di Lascio, il 42enne scomparso?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:42:00 GMT)

Addio a Anthony Bourdain : il famoso chef è morto suicida - ritrovato il corpo nella sua stanza d’hotel : Anthony Bourdain, chef di fama internazionale, è morto suicida oggi: il suo corpo ritrovato nella stanza dell’hotel in cui stava alloggiando Anthony Bourdain, 61enne chef di fama internazionale, si è suicidato. Lo afferma la Cnn, con cui Bourdain collaborava da tempo. Secondo l’emittente, Bourdain era in Francia per lavorare ad un nuovo episodio del programma ‘Parts Unknown’. Lo chef francese Eric Ripert avrebbe trovato ...

Tav - Toninelli contro Chiamparino/ Video - "Passare sul suo corpo per bloccarla? Potrebbe non esserci il treno" : Tav, Toninelli contro Chiamparino: il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture del Governo M5s-Lega ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:12:00 GMT)

Tav - Toninelli : “Passare sul corpo di Chiamparino per bloccarla? Stia tranquillo - potrebbe non esserci mai un treno” : “Chiamparino, Stia tranquillo. potrebbe non essere pericoloso per lui perché potrebbe anche non passare il Tav”. Con queste parole il neo ministro dei trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che questa mattina ha inaugurato il salone dell’auto di Torino, ha risposto al presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che martedì aveva dichiarato che “Dovranno passare sul mio corpo per fermare il Tav”. L'articolo Tav, Toninelli: ...

Tra mente e corpo - l'apnea raccontata nel libro di Kareen De Martin Pinter : Per esempio, davo per scontato l'atto di respirare. Non mi ero mai chiesto esattamente come funzionasse. Maurizio mi insegnò che il respiro era un atto naturale e spontaneo: quando nel sangue aumenta il volume di anidride carbonica, al cervello, o più precisamente al bulbo rachidiano, arriva il messaggio della necessità di respirare, e così partiva il movimento respiratorio. Lui parlava, io pensavo: "Dai, fammi ...

Bibione - trovato cadavere nel Tagliamento/ Ultime notizie - corpo rinvenuto vicino a un noto ristorante : Bibione, trovato cadavere nel Tagliamento: tragedia nel comune di Bibione, con il corpo di un uomo senza vita rinvenuto all'altezza di un noto ristorante, le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:21:00 GMT)

Lauren pigliatutto : la De Filippi le offre di entrare nel corpo di ballo : Dopo Irama la seconda finalista di Amici è Lauren Celentano . La ballerina americana è anche la vincitrice della categoria ballo. Per lei Maria De Filippi ha in serbo un'altra sorpresa: un contratto ...

Violenza e ancora violenza : nell'anima - nel corpo - nei gruppi sociali : L'odio per il mondo e per se stessi matura lentamente, odio che non si rivolge verso il singolo, ma verso il diktat della propria esistenza. Si impadronisce gradualmente del corpo, irrigidisce l'...

Gli scienziati hanno trovato un altro cervello nel corpo umano - : Come sostengono gli autori della ricerca, ma era in precedenza non noto alla scienza, milioni di cellule del sistema intestinale contemporaneamente generano impulsi elettrici.

Roma - entra in ascensore - cade nel vuoto e muore : «La porta non si doveva aprire». Il giallo del mestolo vicino al corpo : Roma È una delle paure che tutti ci portiamo dentro: aprire la porta dell'ascensore e cadere nel vuoto. È successo ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, in un palazzo di fine...

Ornella Vanoni e Irama - duetto ad Amici 2018/ Avevo una grande cicatrice sul collo - usavo il corpo come scudo : Ornella Vanoni è tra i protagonisti dell'ottava puntata del serale di Amici 2018: questa sera, infatti, raggiungerà il talent di Maria De Filippi per duettare con Irama, il cantante che...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:00:00 GMT)

Montagna - muore escursionista nel Lazio : i vigili recuperano il corpo : Squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono impegnate dalla notte per recuperare il corpo di un uomo italiano di circa 42 anni, escursionista trekking, residente a Montelibretti e deceduto per cause ancora imprecisate a Prato Favale, comune di San Polo dei Cavalieri. L’uomo stava percorrendo un sentiero di alta Montagna. I vigili stanno intervenendo con il supporto dell’elicottero Drago 56 nucleo SAF e TAS per trasportarlo ...

Chirurgia plastica : ex-obesi - boom nella richiesta di interventi di rimodellamento corporeo : Sono sempre di più, in Italia, i pazienti ex-obesi che necessitano di rimodellamento corporeo e che per questo si rivolgono alle strutture ospedaliere. “L’incremento della domanda di interventi di rimodellamento deriva essenzialmente da due fattori – dice Adriana Cordova, presidente Società italiana di Chirurgia plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE –: da una parte l’aumento della popolazione obesa, dall’altra le nuove tecniche della ...

Un corpo “estraneo” nel Sistema Solare : individuato nell’orbita di Giove : Si è trovato un cantuccio accogliente nell’orbita del ‘peso massimo’ del Sistema Solare e può vantare il record di esserne il primo ospite di lunga durata, originario di un altro Sistema: si tratta dell’asteroide 2015 BZ509, la cui zona natia dovrebbe essere la regione di formazione stellare Ngc 604, situata nella costellazione del Triangolo ad una distanza di oltre 2 milioni di anni luce dalla Terra. L’asteroide in questione è ...