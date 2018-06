Il Bari non paga la bolletta | stadio San Nicola senz’acqua

Bari - bollette non pagate : il San Nicola resta senza acqua : Non c'è pace per il Bari. Dopo i tre mesi di inibizione al presidente Cosmo Antonio Giancaspro, è arrivata la notizia della chiusura dei rubinetti dello stadio San Nicola per morosità. L'Acquedotto ...

Bari - ragazzo non paga la cocaina : spacciatori lo lanciano dalla finestra : Un ragazzo è stato aggredito nella sua abitazione a Casamassima, in provincia di Bari, da tre persone che gli vendevano dosi di cocaina: i tre pretendevano che il giovane consegnasse loro 2mila euro, ma quando non hanno ricevuto la somma lo hanno spinto fuori dalla finestra. Il ragazzo ha riportato gravi ferite ma è sopravvissuto al volo dal primo piano.Continua a leggere

Bari - tossicodipendente non paga : i pusher lo lanciano dalla finestra : Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Casamassima, comune in provincia di Bari, con le accuse di spaccio, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Lo scorso primo di maggio un uomo di Casamassima è finito in ospedale dopo essere volato giù dalla finestra posta al primo piano nella rampa delle scale della sua abitazione. La dinamica è parsa strana agli inquirenti, che hanno subito sospettato che qualcuno l'avesse spinto ...

Bari - tossicodipendente non paga cocaina : pusher lo lanciano dalla finestra. 3 arresti : Aveva acquistato a lungo cocaina a debito, senza mai saldare il conto. Così i pusher, dopo averlo minacciato, lo hanno lanciato dalla finestra provocandoli ferite superiori ai 40 giorni. In tre sono stati arrestati dai carabinieri di Casamassima, in provincia di Bari, su ordine del gip che ha vagliato le richieste della procura che li accusa di spaccio, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. Le indagini, avviate i primi giorni dello ...

Bonafede al Palagiustizia di Bari : "Non serve commissario per tendopoli" : Malagiustizia. "Io non sono contrario alla normativa d'urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale, che individua un soggetto plenipotenziario. Questa situazione del commissario avviene difronte all'inerzia del ministro, siccome il ministro non è inerte, non c'è nessun motivo ...

Serie B Cittadella vs Bari 2-2 - il pareggio concede ai veneti la semifinale contro il Frosinone : E' terminata 2 a 2 al 'Tombolato'. Il Cittadella va in semifinale, grazie al pareggio ottenuto contro il Bari . 120 minuti non sono infatti bastati alla truppa di Grosso per ribaltare la situazione. ...

Serie B - playoff : pari d'oro del Cittadella - Bari eliminato. In semifinale c'è il Frosinone : Pugliesi avanti con Galano, poi doppietta di Bartolomei. Nené porta la sfida ai supplementari ma il pareggio qualifica i padroni di casa

Serie B - playoff : pari d'oro del Cittadella - Bari eliminato. In semifinale c'è il Frosinone : Pugliesi avanti con Galano, poi doppietta di Bartolomei. Nené porta la sfida ai supplementari ma il pareggio qualifica i padroni di casa

Palagiustizia di Bari - se l'emergenza non esiste ora ci pensi Mister Wolf : Secondo il governo della Repubblica la celebrazione dei processi in tre tendoni frequentati da gatti, scarafaggi, pulci e altro, non è un'emergenza. La burocrazia del ministero della Giustizia, poche ...

Invasione di gatti tra una sentenza e l'altra : non c'è pace per il tribunale-tenda di Bari : Invasione di gatti fra un sentenza e l'altra. Anche le tende rischiano di diventare inagibili: animali, forse gatti, sono entrati nella notte, lasciando peli e impronte sulle sedie, in una delle tre ...

Week-end del 26 e 27 maggio 2018 : gli eventi da non perdere a Bari e provincia : Ogni giorno alle ore 18.00 ci saranno spettacoli di danze etniche e alle 22.00 concerti di musica popolare, rock e d'autore. Solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso a Gravina in ...

Massimo Cacciari : 'Non sono barBari ma rischiamo il default' : 'sono curioso , ma anche preoccupatissimo , perché l'Italia non può scherzare col fuoco'. Massimo Cacciari in una intervista a il Fatto quotidiano si dice molto scettico sul nuovo governo di Matteo ...

Promossi in Serie A Empoli - Parma/ Playoff : Frosinone - Palermo - Perugia-Venezia - Bari-Cittadella : A una sola giornata dal termine del campionato di Serie B ci sono tre squadre che vanno a caccia della promozione immediata: Frosinone, Parma e Palermo vogilono seguire l'Empoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:26:00 GMT)

Bari - oltre 100mila euro non dichiarati alla dogana del porto : beccati in 8 : A Bari funzionari dell'Ufficio delle Dogane, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto valuta non dichiarata per un importo complessivo di circa 108mila euro. I ...