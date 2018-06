Ikea annuncia | tutta bio-plastica e rinnovabile entro il 2030

Ikea annuncia il richiamo della bicicletta Sladda. Scoperto difetto che la rende pericolosa : Non accade spesso che un prodotto che viene messo in commercio in decine di paesi del mondo e che viene persino premiato per l’ottimo design, a distanza di poco meno di due anni venga ritirato dal mercato, e se questo avviene non può che essere per motivi seri, per evitare che un difetto possa mettere a rischio la sicurezza dei consumatori. E quanto successo in questi giorni con il colosso svedese IKEA, che attraverso una nota ufficiale, ...