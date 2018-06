Iannone e Belen Rodriguez | colpo di scena | paparazzati insieme | la foto scaccia crisi

Belen Rodriguez - Andrea Iannone e i motivi della crisi : «Gli incontri casuali col vicino di casa Fabrizio Corona» : ... passata a Ilary Blasi, avrebbe deciso di prendersi del tempo per dedicarsi a se stessa e alle sue ambizioni nel mondo dello spettacolo. Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Ecco perché si sono lasciati ...

PIT STOP : prima Belen - poi la Suzuki. Per Iannone è l'ora degli addii FOTO : 'I tifosi Aprilia di tutto il mondo - si legge nella nota diffusa della casa di Noale - sono autorizzati a sognare, Andrea Iannone porterà in Aprilia Racing esperienza, velocità e voglia di vincere ...

Belen Rodriguez - Andrea Iannone e i motivi della crisi : «Gli incontri casuali col "vicino di casa" Fabrizio Corona» : MILANO ? La crisi fra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere ormai cosa certa e nonostante il silenzio dei diretti protagonisti sono molte le ipotesi che vengono fornite dagli esperti...

Belen Rodriguez ha lasciato Iannone per colpa di Fabrizio Corona? : Fabrizio Corona è la causa della crisi tra Belen Rodriguez e Iannone? Come tutti sapranno Belen Rodriguez e Andrea Iannone pare si siano presi una pausa di riflessione. Difatti la talentuosa showgirl di origini argentine pare abbia preferito dedicarsi anima e corpo al lavoro, chiedendo a Andrea Iannone di farsi un attimo da parte. Una decisione, che avrebbe preso in contropiede il campione della motorbike, il quale comunque nutrirebbe ancora ...

Belen Rodriguez lascia Iannone : c’entra anche Fabrizio Corona : Tra i motivi della fine della storia tra Belen e Iannone spunta Corona Il motivo della crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone non è solo il lavoro della showgirl. Come afferma il settimanale Spy nel suo ultimo numero in edicola, spunta il nome di Fabrizio Corona. La Rodriguez ha sempre affermato di voler un […] L'articolo Belen Rodriguez lascia Iannone: c’entra anche Fabrizio Corona proviene da Gossip e Tv.

Ecco perchè Belen Rodriguez ha lasciato Andrea Iannone! : Ormai è ufficiale! Non c’è più ombra di dubbio! E’ stata Belen Rodriguez a lasciare Andrea Iannone! Il vero motivo? Ma chiaramente ve lo sveliamo noi! Sentite che assurdità esistono al mondo! Sono anni che il mondo fantastico del gossip annuncia la notizia secondo la quale Andrea Iannone e Belen Rodriguez si sono lasciati. Puntualmente però il comunicato veniva smentito dalla modella argentina, mentre lui preferiva defilarsi da ...

Corona a Mattino Cinque balbetta su Belen : «La galera mi ha fatto bene». E ironizza su Iannone : «La mia vita è un film». Fabrizio Corona, ospite di Mattino Cinque, è stato intervistato da Federica Panicucci questa mattina: un lungo dialogo in cui l?ex fotografo...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA Iannone SI SONO LASCIATI?/ Svolta in arrivo per il pilota dopo la rottura : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE SONO in crisi, la conferma arriverebbe dai social: la showgirl ritrova il sorriso con i fans tra i quali torna ad essere una regina.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:12:00 GMT)

Belen e Andrea Iannone si sono lasciati? Esplode il gossip sul Web : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Sì, sappiamo che non è la prima volta che vi capita di imbattervi in questo interrogativo o che nel mondo del gossip si vociferi di una rottura fra i due, ma stavolta gli indizi sembrano essere più convincenti del solito. Questa crisi avrà a che fare con un terzo incomodo? Oppure avranno scoperto incompatibilità caratteriali, anche se dopo due anni è un po' difficile se ne siano accorti solo ...

Parla Corona : «La galera mi ha fatto bene». Poi balbetta su Belen (e ironizza su Iannone) : «La mia vita è un film». Fabrizio Corona, ospite di Mattino Cinque, è stato intervistato da Federica Panicucci questa mattina: un lungo dialogo in cui l?ex fotografo...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?/ La verità di Corona : "cambia gli uomini" : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi, la conferma arriverebbe dai social: la showgirl ritrova il sorriso con i fans tra i quali torna ad essere una regina.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:54:00 GMT)

Corona punge Iannone. Poi rivela : "Belen è ossessionata dall'estetica maschile. Cambia gli uomini" : Ospite di Mattino Cinque , Fabrizio Corona ha parlato di sé, della sua nuovita vita xon Silvia Provvedi, di quello che è stato il carcere e non ha nemmeno perso l'occasione di punzecchiare Andrea ...

Troppo lavoro e amore svanito : tra Belen e Iannone è crisi nera! : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone potrebbero essersi lasciati: la showgirl argentina ed il pilota di MotoGp in crisi, ecco perchè Belen Rodriguez ed Andrea Iannone si sono lasciati? È questa la domanda che i fan della coppia si pongono. Sui rispettivi profili social della showgirl e del pilota non c’è nulla che faccia pensare che tra i due piccioncini ci sia ancora del tenero e che passino del tempo insieme. Entrambi assorbiti totalmente ...

Belen e Iannone “si sono lasciati” : secondo Spy “il lavoro ha spento il loro amore” : Belen e Iannone si sono lasciati. A dare la notizia di gossip è il settimanale Spy, nuova punto di riferimento per quel che riguarda amorini e amorazzi tra vip. secondo la rivista, la prova sarebbe l’assenza della showgirl argentina al Mugello, dove il pilota si è presentato da solo. Altra prova: “La Rodriguez dallo scorso 20 aprile non mostra immagini del fidanzato… Guardando invece il profilo del campione è addirittura dallo ...