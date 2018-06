I tempi del rimborso Irpef

Tornano ad aumentare i tempi di pagamento della nostra PA : E sebbene da almeno 3 anni chi lavora per il pubblico ha l'obbligo di emettere la fattura elettronica, ancora adesso il sistema informatico messo a punto dal ministero dell'Economia non è in grado di ...

La Cgia denuncia : "Tornano ad allungarsi i tempi di pagamento della Pa" : Stando alle informazioni rese note dalla Ragioneria Generale dello Stato, attualmente il ministero dell'Economia ha informazioni 'solò sul 70% dell'importo complessivo saldato ogni anno dalla Pa che ...

La sublimazione del mediocre ai tempi di Calcutta : In Mainstream s i trovano elevati al quadrato tutti gli elementi del pop da cameretta che corrisponde all'estetica indie: riferimenti al quotidiano, notizie di cronaca trattate come appunti ...

Si allungano i tempi per la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. La delega alle tlc è terreno di scontro : Ci vorrà ancora del tempo. Bisognerà aspettare almeno la fine della prossima settimana se non dieci giorni. Le nomine dei viceministri e dei sottosegretari, con le deleghe da assegnare, si intrecciano alla scelta dei presidenti delle commissioni di Camera e Senato. Infatti anche la composizione di queste ultime slitterà ancora. È tutto un gioco di incastri allo studio delle due forze di governo, Lega e M5s, che ancora ...

Milano Paul Daugherty. Il lavoro ai tempi dell'Intelligenza Artificiale : Mercoledì 27 giugno, alle ore 19:30, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore, 21, Milano. Partecipazione gratuita. Iscriviti [1] . Info: www.

Milano " Paul Daugherty. Il lavoro ai tempi dell'Intelligenza Artificiale - : Mercoledì 27 giugno, alle ore 19:30, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore, 21, Milano. Partecipazione gratuita. Iscriviti . Info: www.

Cafezal - il nuovo tempio dello specialty coffee a Milano : La storia dello specialty coffee nasce a metà degli anni Settanta. Nel 1974, per la precisione, quando la fondatrice di Knutsen’s Coffes, Erna Knutsen, utilizza questo termine in un’intervista, per descrivere alcune tipologie di chicchi di caffè davvero speciali, coltivate in particolari microclimi in piantagioni scelte, tostate con la massima attenzione e dunque con un sapore pieno assolutamente superiore alla maggior parte degli altri caffè. ...

Sundance Film Festival : London - il cinema delle donne per interpretare i nostri tempi : ... ospita il celebre Sundance Film Festival, dando voce ai narratori indipendenti che sono in grado di scuotere il cinema contemporaneo, illuminando le imperfezioni e le possibilità del nostro mondo in ...

WhatsApp - una nuova funzione accorcerà i tempi di invio delle foto : WhatsApp, gli aggiornamenti sulle nuove funzioni WhatsApp, una nuova funzione accorcerà i tempi di invio delle foto WhatsApp si evolve di giorno in giorno con nuove funzioni che ne implementano l'...

Marina La Rosa : "Rocco sognava di far politica dai tempi del Gf. Voleva lottare per il sud" : "Sa che le dico? Lui era laureato in ingegneria, era intelligente e già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. Chapeau. Ha fatto un reality. Ma non significa che non vale niente". In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Marina La Rosa ricorda i tempi del Grande Fratello, quando insieme a lei, tra i concorrenti, c'era Rocco Casalino, oggi portavoce del neonato governo ...

Marina La Rosa : "Rocco sognava di far politica dai tempi del Gf. Voleva lottare per il Sud" : SSa che le dico? Lui era laureato in ingegneria, era intelligente e già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. Chapeau. Ha fatto un reality. Ma non significa che non vale niente". In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Marina La Rosa ricorda i tempi del Grande Fratello, quando insieme a lei, tra i concorrenti, c'era Rocco Casalino, oggi portavoce del neonato governo ...

Marina La Rosa sostiene Rocco Casalino : «Ai tempi del Grande Fratello già pensava a Sud e politica. Possiamo fidarci» : ... ora è addetto stampa di Di Maio In un'intervista al Corriere della Sera , Marina La Rosa ha raccontato: 'Già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. ...

Marina La Rosa ricorda : "Casalino voleva fare politica fin dai tempi del GF" : Rocco Casalino è uno degli uomini chiave del Movimento 5 stelle, ora più che mai sotto i riflettori. In un'intervista al Corriere della Sera, la sua ex collega della prima edizione del Grande Fratello...

Rocco Casalino portavoce del governo - Marina La Rosa : 'Voleva fare politica dai tempi del Grande Fratello - di lui possiamo fidarci' : ... ora è addetto stampa di Di Maio In un'intervista al Corriere della Sera , Marina La Rosa ha raccontato: 'Già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. ...