I risultati delle elezioni amministrative

Chiuse le urne delle elezioni in 761 Comuni. Via allo spoglio : i risultati in diretta : Quasi 7 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per rinnovare le amministrazioni in 761 Comuni di cui 20 sono capoluogo: Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siracusa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza, Viterbo. Il secondo turno è previsto il 24 giugno. Altre...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : piazzamenti di rincalzo per gli azzurri. Tutti i risultati delle finali sui 200 metri : Nel C2 200 metri femminile , specialità non olimpica , successo delle magiare Virág Balla e Kincsö Takacs in 42 730, nuovo record dei campionati, a soli 44 millesimi dal record del mondo. Secondo ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2018 : piazzamenti di rincalzo per gli azzurri. Tutti i risultati delle finali sui 200 metri : Nel primo pomeriggio odierno vanno in scena le finali sui 200 metri agli Europei senior di Canoa velocità, in corso a Belgrado, in Serbia: due equipaggi italiani in acqua nelle finali A per un settimo ed un ottavo posto, e tre nelle finali B, per due undicesimi ed un tredicesimo posto. Nel C2 200 metri maschile (specialità non olimpica) vittoria dei russi Alexander Kovalenko ed Ivan Shtyl in 35″919, davanti ai bielorussi Hleb Saladukha e ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini e i fratelli Craciun deludono sui 500 metri. Tutti i risultati delle finali : Si è conclusa la sessione mattutina dell’ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Si sono assegnati i titoli sulla distanza dei 500 metri, dove l’Italia resta però a bocca asciutta. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e i vincitori delle medaglie. Delusione nel C1 per Carlo Tacchini, che chiude la finale all’ultimo posto. Il 23enne verbanese, dopo aver conquistato uno ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Federico Mancarella sfiora la medaglia nella parcanoa. Tutti i risultati delle finali : Si sono concluse le finali della paraCanoa agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). L’Italia conquista la sua seconda medaglia d’oro, dopo quella di Marius Bodgan Ciustea, grazie alla magnifica prova di Esteban Gabriel Farias che difende il titolo nel KL1 200 metri. Andiamo quindi a scoprire Tutti gli altri risultati della mattinata. Nel KL2 200 metri sfuma di un soffio la medaglia per Federico ...

Canoa velocità - Europei Belgrado 2017 : fioccano i record del mondo! Tutti i risultati delle prime finali : Conclusa la sessione mattutina della seconda giornata di gare degli Europei senior di Canoa velocità: per l’Italia arriva la medaglia di bronzo di Carlo Tacchini. Settimo posto per Daniele Santini e Luca Incollingo, decimo (con rammarico) per Samuele Burgo. Iniziate anche le eliminatorie della paraCanoa: bene Fabrizio Aprile, fuori Giuseppe Di Lelio. Nel C1 1000 metri maschile (specialità olimpica) Carlo Tacchini ha ottenuto una splendida ...

Beach Volley - i risultati delle qualifiche di Lecce del campionato italiano : Il campionato italiano Assoluto di Beach Volley alla tappa inaugurale: i risultati della prima giornata Debutto all’insegna del vento e dello spettacolo per il campionato italiano Assoluto di Beach Volley: le raffiche che si sono abbattute sul litorale di Lecce non hanno impedito il regolare svolgimento della giornata inaugurale della prima tappa, dedicata alle qualificazioni maschili e femminili. Al termine delle gare di Marina di San Cataldo, ...

Mondiali 2018 Russia - i risultati delle amichevoli : Marocco-Slovacchia 2-1 - Serbia-Cile 0-1 : Una vince e una perde. Le squadre impegnate al Mondiale sono ormai nella parabola discendente della perparazione alla rassegna in Russia e nel caso di Marocco e Serbia i pensieri sono contrastanti. La ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : dominio olandese nell’ultima giornata. Tutti i risultati delle finali : Si è chiusa oggi a Belgrado (Serbia) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’ultima giornata di gare ha regalato grandi emozioni con ben quattordici finali disputate. Ricordiamo che l’Italia aveva scelto di non partecipare a questa prima tappa, per preparare meglio i prossimi impegni. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal due senza dove al femminile domina il Canada davanti a Spagna e Olanda, ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : i risultati delle finali delle specialità non olimpiche e del paracanottaggio : Va in archivio la prima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio in corso a Belgrado, in Serbia: disputate le specialità non olimpiche ed il paraCanottaggio. L’Italia ha scelto di non prendere parte alla tappa serba, concentrandosi sui prossimi appuntamenti. Nel singolo pesi leggeri femminile si impone la bielorussa Alena Furman in 7’46″15, che precede la canadese Ellen Gleadow, seconda in ...