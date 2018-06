I ragazzi ci sono quando sentono che ne vale la pena e si diventa grandi

Smartphone : ragazze possono diventare dipendenti più dei ragazzi : Se sei una ragazza ed hai uno Smartphone dovresti prestare maggiore attenzione all’utilizzo del tuo dispositivo “intelligente” perché hai il doppio delle possibilità di un ragazzo di sviluppare dipendenza, la cosiddetta nomofobia. ragazze tendono a maggiore dipendenza da Smartphone Dobbiamo essere onesti, probabilmente senza le ragazze/donne l’uso degli Smartphone sarebbe nettamente inferiore anche da parte degli uomini. ...

Taekwondo - il presidente federale Angelo Cito : “Il Grand Prix di Roma è una grande vetrina. Sono fiducioso in chiave Tokyo 2020 - ma niente pressioni sui ragazzi” : ESCLUSIVA – “Il Grand Prix di Roma può diventare un appuntamento fisso, il top del Taekwondo è qui. E ho fiducia nei nostri atleti in chiave Tokyo”. Angelo Cito, presidente della Federazione italiana di Taekwondo, intervistato in esclusiva dalla redazione di OA Sport, si sofferma sulle prospettive della disciplina nel Bel Paese, lasciando trapelare una moderata fiducia in merito alle prospettive future degli azzurri. Quanto può influire un ...

Milano - il branco cambia faccia : le bulle sono ragazzine. Patto per aiutare le scuole : Comune, Regione, magistratura, forze dell'ordine, Ufficio scolastico, istituzioni del settore sanità. Tutti insieme, per la prima volta attorno ad un tavolo. Obiettivo: prevenire e contrastare il ...

RODRIGO ALVES - IL KEN UMANO / “Ero vittima di bullismo : con la chirurgia non sono più quel ragazzino umiliato” : RODRIGO ALVES, il Ken UMANO presente spesso nei salotti di Barbara d'Urso, si racconta al settimanale Diva e donna: il dramma del bullismo e la scelta della chirurgia estetica.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 14:38:00 GMT)

Amanda Lear a L'Intervista : "Ancora adesso i ragazzi mi dicono 'Quanto sei bona!'. La mia ambiguità? Oggi tutte le donne sono così..." : Amanda Lear sarà la protagonista della prossima Intervista di Maurizio Costanzo, nel programma omonimo di Canale 5 che andrà in onda lunedì 21 maggio 2018, in seconda serata.L'artista di origini francesi, che nella sua carriera si è misurata come modella, cantante, attrice, scrittrice, pittrice e conduttrice, 71 anni, durante L'Intervista, ha affrontato argomenti già noti che la riguardano: l'ambiguità che ha caratterizzato tutta la sua ...

BARBARA D'URSO VS AIDA - “QUESTI ragazzi sono AMATISSIMI”/ Frecciatine a Pomeriggio 5 (Grande Fratello 2018) : BARBARA d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:55:00 GMT)

Barbara D’Urso vs Aida - “Questi ragazzi sono amatissimi”/ La Nizar si scusa in studio (Grande Fratello 2018) : Barbara D’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:15:00 GMT)

Napoli - prof salvata dagli alunni : “Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore” : Napoli, prof salvata dagli alunni: “Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore” A Mattino Cinque la ricostruzione del salvataggio della docente da parte dei suoi studenti Continua a leggere L'articolo Napoli, prof salvata dagli alunni: “Sono ragazzi svegli ma di grandissimo cuore” proviene da NewsGo.

Inter - Spalletti : "I ragazzi sono distrutti. Sconfitta figlia dei nostri errori" : Non abbiamo lavorato bene di testa, ma di gambe tanta roba", dice il tecnico nerazzurro a Premium Sport nel post partita del k.o. Interno col Sassuolo. Domani c'è da sperare in un assist di Walter ...

Beach volley - World Tour 2018 Mersin. Le ragazzine russe sono terribili : capolinea Menegatti/Giombini : ragazzine terribili. Mariia Bocharova e Maria Voronina, russe, 34 anni in due, demoliscono la (flebile) resistenza di Marta Menegatti e Laura Giombini e volano agli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Mersin. Partita senza storia e dall’esito sorprendente, quella che ha visto le azzurre impegnate contro le campionesse d’Europa in carica Under 18 e Under 20 che hanno giocato con grande autorità e sfrontatezza mettendo in costante ...

Grande Fratello - la furia di Barbara D’Urso contro i ragazzi : «Sono inca**ata! Ci siamo vergognati di mandare in onda queste cose violente e cariche di odio» – Video : GF15 - Barbara contro i ragazzi Barbara D’Urso furiosa con i ragazzi del Grande Fratello 2018. Nel corso della terza puntata del reality (qui la diretta minuto per minuto) la conduttrice ha preso una ferma posizione contro gli insulti e gli atteggiamenti di bullismo messi in atto da alcuni concorrenti contro Aida Nizar. La conduttrice ha fin da subito parlato di una “puntata difficile”, e rivolgendosi al pubblico a casa ha ...

