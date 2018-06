I gironi dei Mondiali 2018

Sondaggio : la Russia supererà i gironi per il 47% dei russi : Quasi un russo su due (47%) crede che la nazionale russa riuscirà a superare la fase a gironi del mondiale. Tuttavia, solo il 6% crede in una possibile vittoria finale. Lo riporta Ria Novosti citando un Sondaggio condotto da Mediascope. Secondo gli intervistati, i giocatori russi che si distingueranno maggiormente sono Fedor Smolov (12%), Artem Dzyuba (9%) e Alan Dzagoev (5%). Dopo la squadra di casa, le nazionali più seguite dai russi saranno ...

Europa League 2018-2019 - quando comincia? Il calendario e le date di inizio e fine. I sorteggi dei gironi. Come vederla in tv? C’è Sky… : Si è appena conclusa l’edizione 2017-2018 dell’Europa League di calcio, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione, quando saranno impegnate, direttamente alla fase a gironi, due squadre italiane: a difendere il Bel Paese saranno Lazio e Milan, mentre una terza, l’Atalanta, partirà dal secondo turno delle qualificazioni. Si partirà molto presto: il turno preliminare verrà sorteggiato il 12 giugno e si disputerà tra il 28 ...

Champions League 2018-2019 - quando comincia? Il calendario e le date di inizio e fine. I sorteggi dei gironi. Come vederla in tv? C’è Sky… : Non si è ancora conclusa l’edizione 2017-2018 della Champions League di calcio che è già tempo di pensare alla prossima stagione, quando saranno impegnate, direttamente alla fase a gironi, ben quattro squadre italiane: a difendere il Bel Paese saranno Juventus, Napoli, Roma ed Inter. Si partirà molto presto: il turno preliminare verrà sorteggiato il 12 giugno e si disputerà tra il 26 ed il 29 giugno. Poi il via alla fase delle ...

Serie C - i verdetti dei gironi B e C : TORINO - Sipario giù sulla regular season. In Serie C , dunque, è tempo di verdetti ufficiale. Il Lecce è già promosso in Serie B. Nel girone C staccano il pass per i playoff Catania, Trapani, Juve ...

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate e diretta gol live score dei gironi B - C : i big match (36^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite di oggi 22 aprile. In campo i gironi B e C per la 36^ giornata: occhio alla sfida Sudtirol-Ferlapisalò.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:21:00 GMT)

