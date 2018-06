I giovani non sono il futuro | sono il presente

Ilva - giovani di Confindustria : non si scherza con 20mila posti : Rapallo , Genova, , , askanews, - "Dal primo luglio Arcelor Mittal entrerà all'Ilva con un piano di 2,3 miliardi di investimenti, di cui 1,1 per il risanamento ambientale. Non si scherza con 20mila ...

giovani industriali : la flat tax per le aziende già esiste - non ci serve : Lo ha ribadito il leader dei Giovani industriali Alessio Rossi aprendo il convegno che si svolge a Rapallo. 'Agli imprenditori - ha aggiunto - servirebbe molto di più una semplificazione del sistema ...

I giovani di Confindustria bocciano la flat tax : "No grazie. Serve tassazone giusta - non piatta" : MILANO - flat tax? 'No grazie'. La bocciatura, un po' sorpresa, arriva dal mondo delle imprese, in particolare dai giovani di Confindustria, riuniti oggi in assemblea a Rapallo. 'Non vogliamo pagare ...

Governo - Confindustria giovani : “Flat tax? No grazie. Bene Jobs act e legge Fornero” - poi ammonisce su Ilva : “Non si scherza” : I Giovani di Confindustria, dal convegno annuale di Rapallo, difendono il Jobs Act che “ha creato 850mila posti di lavoro in più”, è “un risultato positivo, Un risultato importante”. Il presidente dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, si sofferma sul programma del Governo M5s-Lega e anche sul fisco avverte: “Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la flat tax è ...

Flat tax - "no grazie". I giovani di Confindustria : "Non vogliamo pagare meno di altri ma un fisco equo" : I giovani di Confindustria bocciano la Flat tax, punto cardine del programma del nuovo governo. "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la Flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile", dice il presidente dei giovani industriali, Alessio Rossi, al meeting in corso a Rapallo.In una "Italia insostenibile", un ...

Alessio Rossi - giovani industriali : “La flat tax non serve. Meglio semplificare il fisco” : L’apertura di credito c’è, non fosse altro che per «affinità generazionali: l’età media si è abbassata e c’è stato rinnovamento della classe dirigente». Però i Giovani imprenditori piantano anche paletti profondi: «Senza pregiudizi», spiega il numero uno Alessio Rossi, 38 anni, alla guida dell’associazione dall’anno scorso. Sulla flat tax per le im...

giovani - innovazione e formazione non pervenuti : Cinque anni fa il paese doveva uscire dalla peggiore crisi dal dopoguerra. Negli ultimi tre anni è tornato a crescere, sono riprese le esportazioni, la disoccupazione è diminuita, la credibilità delle nostre istituzioni e il nostro peso a livello internazionale è aumentato.Questo patrimonio di fiducia non va dilapidato.Certo la complessità del momento e le difficoltà di milioni di italiani che non ...

Sfera Ebbasta/ Perché piace tanto ai giovani e non solo? (Wind Music Awards 2018) : Sfera Ebbasta, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:45:00 GMT)

**Governo : Conte - dare voce a giovani che non trovano lavoro** : (AdnKronos) – “Vogliamo dare voce ai tanti giovani che non trovano lavoro”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell’Aula del Senato. L'articolo **Governo: Conte, dare voce a giovani che non trovano lavoro** sembra essere il primo su Meteo Web.

I giovani della Canottieri Sabazia non deludono ad Auronzo di Cadore - tanti applausi per Leonardo Sogno e Pietro Fornari : La manifestazione è stata organizzata dalla Soc Auronzo Misurina ed ha visto la partecipazione complessiva di oltre 500 atleti in rappresentanza di 80 società provenienti da tutta Italia. La ...

Facebook non è il social più amato : ecco i preferiti dai giovani : Facebook non è più il social network più usato dagli adolescenti americani, visto che in soli tre anni anni ha perso oltre il 20% degli utenti in quella fascia di età: solo il 51% dei teenager usa Facebook, rivela una analisi del Pew Research Center. Al contrario l’85% condivide video con YouTube, il 72% usa Instagram e il 69% Snapchat, facendo riferimento all’età compresa tra i 13 e i 17 anni. Inoltre il numero di adolescenti che ...

Salute - non diminuiscono fumatori in Italia. Ed è allarme giovani : Roma, 31 mag. , askanews, E' alto in Italia il numero di minori che fumano. Uno su dieci è consumatore abituale, quasi la metà ha fumato, ha provato a fumare o fuma ogni tanto e tra quelli abituali ...

Davide Cassani : “Italia - non faremo la fine della Francia. Per il dopo Nibali e Aru? giovani interessanti - tra 5-6 anni…” : Davide Cassani è stato docente durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al PalaMadiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo ha risposto alle tante domande dei partecipanti con i quali ha simulato una conferenza stampa. La guida del pedale azzurro ha avuto modo di parlare del futuro del ciclismo italiano e si è dichiarato ottimista per il futuro: “Sono convinto che tra 5-6 anni ci ...

Mayim Bialik di The Big Bang Theory ha sofferto di depressione - l’invito ai giovani : “Non mollate - chiedete aiuto” : Mayim Bialik di The Big Bang Theory si è unita a un coro di celebrità per lottare contro la depressione giovanile. In onore del mese della prevenzione, l'Istituto Child Mind ha riunito diverse star del mondo dello spettacolo per lanciare un messaggio volto a sensibilizzare la campagna #MyYoungerSelf, che ha l'intento di prevenire i disturbi mentali che affliggono gli adolescenti americani e non solo. La Amy della sit-com CBS ha registrato un ...