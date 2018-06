Huawei Mate 20 Pro potrebbe montare un enorme pannello OLED di Samsung : Il vostro smartphone con display da 6 pollici vi sembra troppo piccolo? Huawei sembrerebbe essere al lavoro con Samsung per presentare un nuovo dispositivo dotato di un pannello OLED da ben 6,9 pollici. L'articolo Huawei Mate 20 Pro potrebbe montare un enorme pannello OLED di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamento Turbo GPU anche su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : avviati i test : Il colosso cinese ha iniziato i test per portare a bordo di Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro l'Aggiornamento comprensivo della tecnologia GPU Turbo, che ha fatto il proprio ingresso in scena nel corso della presentazione di Honor Play (non sarà una sua esclusiva, se è questo che vi stavate chiedendo). L'opzione di incremento delle prestazioni grafiche della GPU sapevamo sarebbe arrivata su Honor 10, View 10, 9 Lite e 7X: la novità del giorno ...

Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro si preparano a ricevere la tecnologia GPU Turbo : Dopo averla presentata su Honor Play, Huawei ha annunciato l'inizio del beta testing della tecnologia GPU Turbo sui suoi dispositivi Mate 10 e Mate 10 pro. L'articolo Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro si preparano a ricevere la tecnologia GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 9 inizia a ricevere il Face Unlock anche in Europa : Huawei Mate 9 inizia ad aggiornarsi in Germania ricevendo la nuova versione del firmware EMUI 8.0 accompagnata dalla funzionalità di Face Unlock. L'articolo Huawei Mate 9 inizia a ricevere il Face Unlock anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Imbattibile volantino Unieuro : prezzo Huawei Mate 10 Pro - P Smart e iPhone 8 sottocosto : Il miglior prezzo Huawei Mate 10 Pro, P Smart e iPhone 8 sarà senz'altro garantito dal volantino Unieuro sottosto in partenza venerdì 8 giugno e valido fino al giorno 17 sempre di questo mese. Il tris di device molto diversi tra loro è protagonista di offerte abbastanza competitive sul mercato, considerando sempre la vendita effettuata tramite negozio fisico e non certo su shop online. Esaminiamo ognuna delle promozioni imminenti. Il prezzo ...

Con TIM Party potete acquistare Huawei Mate 10 Pro e P Smart a prezzi vantaggiosi : Se ci seguite assiduamente, saprete di sicuro che un paio di giorni fa TIM ha lanciato il proprio programma di fidelizzazione denominato TIM Party L'articolo Con TIM Party potete acquistare Huawei Mate 10 Pro e P Smart a prezzi vantaggiosi proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro riceverà la stabilizzazione elettronica di P20 Pro da domani : Inizierà domani il roll out dell'aggiornamento che porterà su Huawei Mate 10 Pro il sistema di stabilizzazione elettronica visto su Huawei P20 Pro. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceverà la stabilizzazione elettronica di P20 Pro da domani proviene da TuttoAndroid.

A Bari e Matera nuova sperimentazione 5G con TIM - Fastweb e Huawei : TIM, Fastweb e Huawei hanno presentato nelle scorse ore i primi scenari d’uso di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata nell’ambito della sperimentazione 5G L'articolo A Bari e Matera nuova sperimentazione 5G con TIM, Fastweb e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Party per l’avveniristico Porsche Design Huawei Mate RS : Grande festa, lo scorso 23 maggio, presso lo store Porsche Design di via della Spiga a Milano dove gli ospiti, in occasione dell’evento promosso da Wired Italia, hanno potuto scoprire l’avveniristico smartphone Porsche Design Huawei Mate RS. LEGGI ANCHEArriva Huawei Mate RS Porsche Design Grazie al suo Design ricercato e alle sue caratteristiche altamente sofisticate, il nuovo device stabilisce un nuovo traguardo nel mobile luxury in cui Design ...

Huawei Mate 10 PRO : ARRIVA IL FACE UNLOCK : HUAWEI annuncia un nuovo aggiornamento che introduce lo sblocco tramite riconoscimento facciale anche per il MATE 10 PRO L’aspetto del device appartiene agli schermi precedenti gli ultimi borderless, pur avendo i bordi sottilissimi. Un Premium a tutti gli effetti con lo schermo FHD+ a sviluppo longitudinale, secondo le ultime tendenze per l’uso ad una mano. Anche se avrei preferito anche i bordi del display stondati e una ...

Porsche Design Huawei Mate RS - l’evento di Wired : Si è tenuto la sera del 23 maggio lo speciale evento organizzato da Wired Italia per presentare l’ultima innovazione nel mondo della tecnologia: il nuovo avveniristico smartphone Porsche Design Huawei Mate RS, il telefono con la rivoluzionaria tripla fotocamera Leica, lettore di impronte sotto lo schermo e ricarica wireless. Nello store di Porsche Design, in Via della Spiga a Milano, gli ospiti sono stati invitati a scoprire il nuovo device ...

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna in Italia con il Face Unlock : Huawei Mate 10 Pro inizia a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento software che comprende il tanto atteso Face Unlock, lo sblocco tramite riconoscimento facciale. I modelli no brand si stanno già aggiornando, gli altri dovranno attendere. L'articolo Huawei Mate 10 Pro si aggiorna in Italia con il Face Unlock proviene da TuttoAndroid.