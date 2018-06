Honor Play arriverà sui mercati internazionali a fine agosto

Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno : Nokia 6.1 - Honor 10 - Huawei P20 - Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) : Gli Smartphone in offerta per oggi 6 giugno sono: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Motorola Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018). Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Honor Play è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Honor Play. Ecco la Scheda Tecnica di Honor Play e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Tutto quello che devi sapere su Honor Play: quanto costa? Quando esce? Quali sono le Caratteristiche? Honor Play Honor Play è stato ufficialmente svelato dall'azienda, dopo i rumor degli scorsi giorni. Andiamo a scoprire insieme questo smartphone, nuovo […]

Honor Play è ufficiale in Cina - con GPU Turbo e gaming 4D : Honor ha presentato oggi in Cina il nuovo Honor Play, uno smartphone con spiccate predilezioni per il gaming ma con tanta intelligenza artificiale.

Il non ancora annunciato Honor Play messo a listino da uno store cinese a 3299 Yuan : Honor ha in programma un evento per il prossimo 6 giugno, che avrà come protagonisti i nuovi Honor 9i e Honor Play e proprio quest'ultimo, pur non essendo stato ancora annunciato ufficialmente è stato già messo a listino da uno store cinese al prezzo di 3299 Yuan (circa 440 euro al cambio).

Honor Play con una tecnologia all'avanguardia e Honor 9i saranno presentati il 6 giugno : Per il 6 giugno è stato programmato un evento di lancio a Pechino in occasione del quale potremo finalmente conoscere gli smartphone Honor Play e Honor 9i

Honor Play 7 ufficiale in Cina : pochi guizzi - ma molto molto economico - foto - : ... un dispositivo di fascia ultra economica " nel prezzo, ma anche e soprattutto nelle specifiche " che potrebbe attirare le attenzioni di chi si avviCina per la prima volta al mondo degli smartphone ...

Smartphone Android in offerta oggi 16 maggio : Honor 9 - Moto Z2 Play - Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro e altri : Non si fermano neanche oggi le offerte online che riguardano il panorama Android. Sono cinque gli Smartphone Android, il cui street price è continuato a calare in queste ultime settimane […]

Honor 7S potrebbe presto farsi vivo con display 18 : 9 - ma senza sensore di impronte : Honor 7S potrebbe essere commercializzato nelle prossime settimane a un prezzo intorno ai 150 euro: ecco caratteristiche tecniche e immagini del presunto nuovo smartphone Android in arrivo.