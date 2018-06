Hawaii | eccezionali eventi meteorologici innescati dalle eruzioni del vulcano Kilauea

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018)stanno colpendo la Grande Isola delle, dove ilcontinua ad eruttare dal 3 maggio. Il Servizio Meteorologico Nazionale delleè stato costretto ad emanare un’incredibile allerta per maltempo invernale dopo la comparsa di pioggia congelantesi e ghiaccio in alcune aree. L’insolito evento meteorologico è incredibilmente raro allee gli esperti hanno ammesso che si tratta di qualcosa che non avevano mai visto prima. Pete Caggiano, meteorologo hawaiano, ha commentato così: “Il flusso di lava ha innescato un’allerta per maltempo invernale per la vetta della Grande Isola. La lava sta entrando nell’oceano e sta generando molto vapore. Mentre questo vapore sale, si raffredda e ritorna giù come pioggia congelantesi e nebbia. Non ho mai visto tutto questo prima d’ora. C’è ghiaccio sulle strade, che sta creando condizioni ...