wired

: Halloween, il trailer del sequel horror 40 anni dopo - Lauraenientepiu : Halloween, il trailer del sequel horror 40 anni dopo - scoopscoop6 : Halloween, il trailer del sequel horror 40 anni dopo - Diregiovani : #MichaelMyers torna nel trailer di #Halloween2018 VIDEO ?? -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Certi incubi non finiscono mai. Ed è certamente questo il caso di Michael Myers, il terribile assassino mascherato al centro della saga di film. Quarant’il primo capitolo diretto da John Carpenter, una nuova pellicola con la regia di David Gordon Green uscirà quest’anno e fungerà da seguito diretto a quel primo film. Come si vede nel primoufficiale diffuso in questi giorni, la tensione rimane sempre altissima. Protagonista di questa nuova produzione è di nuovo Jamie Lee Curtis, che torna nei pdi Laurie Strode, che aveva affrontato il killer nella sua prima serie di efferati omicidi che colpivano in particolare ignare babysitter proprio durante la notte del 31 ottobre. Ora Myers (anch’egli interpretato dal volto storico Nick Castle) è riuscito ad evadere di prigione e torna nella città fittizia di Haddonfield per continuare la sua serie ...