Il segretario generale dell'Onu,, ha espresso "estrema preoccupazione" che "lo spazio per la protezione dei rifugiati in Europa possa ridursi". Lo ha detto rispondendo a una domanda sulla scelta dell'Italia di chiudere i porti alla nave Aquarius con a bordo 629 persone., pur affermando "il diritto di gestire i propri confini" e "definire le proprie politiche migratorie", ha invitato i Paesi Ue a farlo "in modo sensibile alla protezione" e nel "pieno rispetto del diritto internazionale".(Di lunedì 11 giugno 2018)