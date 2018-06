Grillo non fa più da traino | zero sindaci M5s in Liguria

Beppe Grillo : "Chi ha il reddito non fa più nulla? Espediente vergognoso" [VIDEO] : Beppe Grillo non usa mezzi termine e parla di "Espediente vergognoso" da parte di chi critica il progetto di reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Intervenuto in videoconferenza Skype al convegno Rousseau City Lab in corso di svolgimento a Torino, il cofondatore del movimento pentastellato ha parlato delle potenzialità del sistema operativo ideato da Casaleggio, ma anche di conoscenza e di reddito."Lo Stato dovrebbe garantirti, ...

Governo - Grillo : “Ti batte il cuore? Lo Stato dovrebbe darti il reddito di cittadinanza. Chi ce l’ha non fa più niente? Falso” : Beppe Grillo è intervenuto, in collegamento, al convegno Rousseau City Lab, a Torino, sulle funzioni e potenzialità del sistema operativo del Movimento 5 Stelle. “Lo Stato dovrebbe garantirti, gratuitamente, l’accesso alla conoscenza, quindi alla rete, e un redditto” su un’unica base, cioè, aggiunge Grillo “perché sei vivo”. Che prosegue: “Ti batte il cuore, allora hai un reddito. E non è vero che chi ha ...

Giulia Grillo : 'Vaccini citati nel Contratto' - ma non sembrano una priorità del Governo : Vaccini e finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, temi delicati che raccontano bene come Giulia Grillo al Ministero della Sanità non avrà un compito semplice. La donna, scelta da Giuseppe Conte per il suo Governo, si approccerà al delicato ruolo con la duplice veste di 'politico' e di 'tecnico'. Oltre ad essere, infatti, un'esponente del Movimento Cinque Stelle è anche un medico legale. Conoscere il sistema dal profondo potrebbe ...

Giulia Grillo : 'Vaccini citati nel contratto' - ma non sembrano essere priorità del Governo : Vaccini e finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale, temi delicati che raccontano bene come Giulia Grillo al Ministero della Sanità non avrà un compito semplice. La donna, scelta da Giuseppe Conte per il suo Governo, si approccerà al delicato ruolo con la duplice veste di 'politico' e di 'tecnico'. Oltre ad essere, infatti, un'esponente del Movimento Cinque Stelle è anche un medico legale. Conoscere il sistema dal profondo potrebbe ...

Su Ilva non decide Grillo. Di Maio : "Le sue sono opinioni personali" : Sull'Ilva "Grillo, e chiunque altro, esprimono delle opinioni personali". Luigi Di Maio, neo ministro dello Sviluppo economico, dà l'altolà a Beppe Grillo, che ieri aveva dettato la linea sul futuro dello stabilimento di Taranto. "Su tutti i dossier io non prenderò decisioni finché non ascolterò le parti. Ascolterò la proprietà, i sindacati, il sindaco di Taranto, bisogna cedere la condizione ...

Grillo : marionette finanza minoranza a Camere - non nei talk show : Roma, 8 giu. , askanews, 'Oggi le marionette della finanza sono in minoranza parlamentare, ma continuano a essere maggioranza mediatica. Il mio blog è una delle isolette di quel piccolo arcipelago che ...

I pediatri chiedono a Giulia Grillo di non abolire l'obbligo sui vaccini : 'La legge è stata un successo' : La legge Lorenzin che reintroduce l' obbligo vaccinale ' è stato un successo , i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una ...

I pediatri chiedono a Giulia Grillo di non abolire l'obbligo sui vaccini : "La legge è stata un successo" : La legge Lorenzin che reintroduce l'obbligo vaccinale "è stato un successo, i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una situazione buona. Al momento l'obbligo non va abolito, tanto più che ci sono molte altre priorità", dice all'

I pediatri a Giulia Grillo : "Non abolire l'obbligo di vaccinarsi : La legge Lorenzin che reintroduce l'obbligo vaccinale "è stato un successo, i dati di fatto dicono che in pochi mesi siamo passati da tassi di copertura assolutamente non soddisfacenti a una situazione buona. Al momento l'obbligo non va abolito, tanto più che ci sono molte altre priorità". Lo dice all'agenzia di stampa Agi Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, dopo che il ministro Giulia ...

Grillo di lotta - M5S di governo. "Ormai non sono più populisti" : Intervista al professor Corbetta: "Il comico quando ha creato il Movimento non puntava al potere, ma hanno preso il Palazzo. Restano le contraddizioni tra l'ala movimentista e quella di Di Maio"

M5s - Grillo alle maestre in sciopero : “Non disperate - abbiamo delle buone persone. Con l’istruzione non si gioca” : “Non disperate, abbiamo delle buone persone”. Lo ha affermato Beppe Grillo al termine della festa M5s in piazza Bocca della Verità a Roma, avvicinandosi a un gruppo di maestre che lo chiamavano da lontano e che gli hanno espresso le loro preoccupazioni: “Vogliono licenziarci, siamo in sciopero della fame da 36 ore”, sono state le loro parole. “Se non ce la facciamo noi. Sull’istruzione non si può giocare, ...

Nuovo governo : Grillo non parla - poi quella dedica per Gianroberto Casaleggio : A casa di Grillo rispondono al citofono di non saperne nulla: "Il signor Grillo non c'è, è partito stamattina". Lo riporta il Secolo XIX chiedendosi perché Beppe non parli. Perché non lo fa in un ...

Grillo “calma” M5S : “Politica e non violenza”/ E Di Maio lavora sull'alleanza con la Lega : Beppe Grillo scrive al "Fatto Quotidiano" e calma il M5s: "questa è la politica, costruire idee diverse dalla violenza". Critiche al Colle, "sgambetto di Mattarella alla democrazia"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:58:00 GMT)

BEPPE Grillo "CALMA" M5S : “POLITICA E NON VIOLENZA”/ E Di Maio lo segue sulla nuova linea "soft" : BEPPE GRILLO scrive al "Fatto Quotidiano" e calma il M5s: "questa è la politica, costruire idee diverse dalla violenza". Critiche al Colle, "sgambetto di Mattarella alla democrazia"(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:27:00 GMT)