“Grande!” Kate ‘senza limiti’ Meghan ‘dimenticata’ | la duchessa torna alla ribalta

(Di lunedì 11 giugno 2018) Da quando è riuscita a coronare il suo grande sogno, quello di sposare il principe William ed entrare a far parte a tutti gli effetti della famiglia reale,Middleton è riuscita pian piano a scavare nel cuore dei sudditi britannici fino a conquistarli graziesua semplicità. Una donna che sa stare al suo posto, scrivono in molti, senza colpi di testa e atteggiamenti sopra le righe, fedele a un protocollo che impone d’altronde comportamenti e rituali ben precisi. E che però ha saputo stupire a più riprese, a partire dai look scelti e sfoggiati in pubblico che spesso finiscono per far capire di lei molte più cose di quanto non si potrebbe immaginare. Ancora fresco il ricordo dell’abito sfoggiato al matrimonio del fratello del marito, Harry, eMarkle: un vestito “riutilizzato” già in passato, in barba a chi crede che un reale debba acquistare ...