Grande Fratello Vip 2018 | prime indiscrezioni sui protagonisti

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili e Alessia Prete : "Temptation Island? No - grazie" : Il calciatore Matteo Gentili e l'ex concorrente di Miss Italia, Alessia Prete , stanno vivendo, nella "vita reale", la loro storia d'amore nata all'interno delle quattro mura del Grande Fratello , il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso e terminato con la vittoria di Alberto Mezzetti. L'ex fidanzato di Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi (con cui Matteo ha avuto un ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar : "I miei ex fidanzati? Non sono mai stata innamorata di loro come lo sono di me stessa" : Aida Nizar ha spaccato... a metà il pubblico televisivo italiano. Una delle concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, infatti, ha diviso il pubblico tra chi apprezza la sua personalità esagerata, i suoi comportamenti esaltati e il suo ego strabordante e chi la disprezza, nel vero senso del termine.prosegui la letturaGrande Fratello 15, Aida Nizar: "I miei ex fidanzati? Non sono mai stata innamorata di loro come lo sono ...