Grana per Matteo Salvini | Aquarius vuole comunque sbarcare in Italia

Non sono gli smartphone in classe la prima grossa Grana per il ministro Bussetti : In Francia passa la legge che vieta i cellulari a scuola e tutti, professori e docenti, pensano che il nuovo ministro della pubblica istruzione dica subito la sua in vista della riapertura delle scuole a settembre, così da chiudere subito una grana che riguarda gli studenti delle superiori. E invece no, Marco Bussetti sul tema non risponde e manda a dire che la priorità non è certo questa. "C'è la grana dei ...

Calciomercato Torino - arriva Marchisio? Il club Granata allo scoperto : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio in vista della prossima stagione, in particolar modo il presidente Cairo ha intenzione di mettere a segno un colpo clamoroso per il centrocampo dell’allenatore Walter Mazzarri. Secondo La Stampa, infatti, in maniera clamorosa su Marchisio c’è anche il Torino di Cairo, Petrachi vuole tentare il centrocampista con la pazzesca proposta direttamente in quel di Ibiza, dove il 32enne sta ...

Per Facebook nuova Grana sulla privacy. Società : Nessun dato su server Huawei : Teleborsa, - Nessuna nuova violazione dei dati personali di utenti da parte di Facebook . Lo sostiene la compagnia, colpita dai rumors di un nuovo scandalo, dopo quello eclatante di Cambridge ...

Per Facebook nuova Grana sulla privacy. Società : "Nessun dato su server Huawei" : Nessuna nuova violazione dei dati personali di utenti da parte di Facebook . Lo sostiene la compagnia, colpita dai rumors di un nuovo scandalo, dopo quello eclatante di Cambridge Analytica che ha ...

Bruno Peres al Torino / Calciomercato - oggi il terzino saluta la Roma e torna in Granata : Bruno Peres al Torino, Calciomercato: oggi il terzino saluta la Roma e torna in granata. Con i giallorossi l'amore non è mai sbocciato e il brasiliano vuole ritrovarsi dove è esploso.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Da Tim ad Alitalia e da Ilva a Fedex La Grana Fiat a Pomigliano Oltre 160 tavoli di crisi per Di Maio : Carlo Calenda ha lasciato a Luigi Di Maio un’eredità pesante: 162 tavoli di crisi che coinvolgono 180 mila lavoratori italiani. Quel che è peggio, perdurando l’assenza di un piano competitività per il sistema Italia, a queste crisi potrebbero sommarsi nuovi esuberi per Telecom Italia-Tim, le banche e forse il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, dopo la decisione di uscire dal segmento “di massa” per ...

Il Torino vara la “rivoluzione Granata” : Cairo - Mazzarri e Petrachi optano per il cambiamento : Il Torino del presidente Urbano Cairo si appresta ad accender il calciomercato, sarà una sessione estiva ricca di colpi di scena Il Torino va in cerca di riscatto. Il club del patron Urbano Cairo, promette anno dopo anno passi avanti e parla chiaramente di ambizioni europee, sino ad ora però alle parole non sono seguiti i fatti. I tifosi granata stanno un po’ perdendo la pazienza, scagliandosi spesso contro il presidente Cairo e la ...

Torino - nel 2017 raddoppiato il fatturato : utile da 37 milioni per i Granata : Un 2017 da record per il Torino a livello economico: i granata hanno per la prima volta superato i 100 milioni di fatturato. L'articolo Torino, nel 2017 raddoppiato il fatturato: utile da 37 milioni per i granata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Merkel a Pechino per disinnescare la Grana dazi. Ma sull Iran è fronte comune : Piaccia o no, la politica estera dell'Unione oggi è Frau Merkel. E a Pechino lo sanno bene. Tags Argomenti: Dazi Usa-Cina Protagonisti: Merkel Xi Jinping Trump © Riproduzione riservata 24 maggio 2018

Irpef e multe pagate in ritardo - anche per Conte qualche Grana con il Fisco : Nel 2011 Equitalia aveva ipotecato la casa romana del premier incaricato per un debito accumulato di 49.200 euro, poi saldato. "Oggi non ci sono pendenze - spiega il suo commercialista - può capitare"

Hockey su pista - Eurolega 2018 : Barcellona in trionfo! Sconfitto 4-2 il Porto - per i BlauGrana è il 22° trofeo : Barcellona in trionfo nell’Eurolega 2018 di Hockey su pista. Il team spagnolo ha Sconfitto 4-2 il Porto nella finale della più importante competizione europea per club, mettendo in evidenza una netta supremazia per lunghi tratti del match e gestendo i momenti di maggiore sofferenza fino al tripudio conclusivo. A sbloccare la partita è stato Lucas Ordonez, autore del gol dell’1-0 per gli spagnoli a metà della prima frazione, poi ci ...

Diretta / Torino Spal (risultato live 0-0) streaming video e tv : Meglio i Granata in apertura : Diretta Torino Spal, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. granata senza più obiettivi, gli estensi sembrano essere vicini alla salvezza(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:08:00 GMT)

Nei guai per tre forme di Grana padano : TRENTO. Forse aveva pensato di aver fatto un grande affare a prendere quelle tre forme di grana padano da 36 chili ma quel formaggio gli è costato una denuncia per ricettazione. E ora il 50enne ...

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata : Perugia e Salernitana pareggiano - Granata ormai salvi : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite della 39^ giornata. Parma e Frosinone vincono e allungano sul Palermo, il Foggia crede ancora nei playoff(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:55:00 GMT)