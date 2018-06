Graduatorie scuola II fascia | modello B | quali e quante scuole e altre info

Scuola - Graduatorie ATA prima fascia 2018/9 : nota Miur N. 1205 del 7 giugno : Per quanto riguarda la scelta delle sedi di I fascia (allegato G) per ATA 24 mesi era stata anticipata la notizia del rinvio a data da destinarsi. Infatti, è stata inviata la seguente comunicazione agli Uffici Scolastici e, di conseguenza, alle scuole: ‘Il gestore del servizio informatico del Miur comunica che la funzione di Istanze On Line per la scelta delle scuole (Allegato […] L'articolo Scuola, graduatorie ATA prima fascia ...

Scuola - sciopero dei diplomati magistrali esclusi dalle Graduatorie - : La protesta è stata indetta da Cub a sostegno dei maestri senza laurea che rischiano di perdere il posto di lavoro dopo le recenti sentenze di Consiglio di Stato e Avvocatura di Stato . Prevista anche ...

Spazio Scuola - a Milano illustrati i nuovi ricorsi per l'inserimento nella seconda fascia Graduatorie d'istituto 2018 finestre semestrali : Dal convegno è emerso, quale corollario indefettibile, come la soluzione giudiziaria possa fungere da volano per quella politica. Ampio Spazio è stato dedicato al pubblico, soprattutto in merito alle ...

Scuola - riapertura Graduatorie istituto 2018/2019 : domanda entro il 4 giugno Video : Si riaprono le graduatorie di istituto per i docenti precari: si potra' presentare entro il 4 giugno 2018 la domanda per integrare la propria candidatura per le supplenze con i nuovi titoli di abilitazione all'insegnamento o con la specializzazione per gli insegnanti di sostegno. Lo specifica la nota del ministero dell'Istruzione numero 22975 dell'11 maggio 2018 che disciplina i titoli dei docenti precari e degli insegnanti del sostegno ...

Scuola : 2 mila maestre fuori Graduatorie : ANSA, - ROMA, 21 APR - Duemila maestre diplomate sono state subito escluse dalle graduatorie per il ruolo e altre 10-15 mila rischiano di fare la stessa fine: il parere dell'Avvocatura dello Stato, ...