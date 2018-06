Gp Canada | trionfa Vettel e torna leader del mondiale

F1 – Vettel trionfa in Canada : le FOTO più emozionanti del successo del ferrarista [GALLERY] : Le FOTO più belle dell’emozionante vittoria di Vettel in Canada: nella gallery gli scatti più significativi del successo del ferrarista Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a ...

Vettel trionfa in Canada e vola in testa al Mondiale : Sebastian Vettel trionfa nel Gran Premio del Canada e torna in testa alla classifica del Mondiale di Formula 1 con un punto di vantaggio su Lewis Hamilton. Terza vittoria stagionale per il ferrarista, ...

F1 : Vettel trionfa in Canada e torna in testa al Mondiale : Il pilota, partito in pole position, ha dominato tutta la gara. L'ultima vittoria del Cavallino rampante a Montreal l'aveva conquistata Michael Schumacher nel 2004 - Bellissima gara per Sebastian ...

Vettel trionfa in Canada e torna in vetta al mondiale : Impresa di Sebastian Vettel. Il ferrarista trionfa nel Gran premio del Canada, aggiudicandosi la terza vittoria di stagione e la cinquantesima in carriera, e torna in vetta al mondiale scavalcando ...

F1 : Canada - trionfa Vettel - torna leader : ANSA, - ROMA, 10 GIU - Trionfo di Sebastian Vettel nel Gran premio del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. E' la terza vittoria stagionale per il ferrarista, che ha preceduto sul ...

F.1 - GP del Canada - La Ferrari di Vettel trionfa a Montréal : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota tedesco della Ferrari ha condotto la corsa dal primo all'ultimo giro: una gara all'apparenza facile, nella quale Sebastian ha dovuto gestire il suo vantaggio sugli avversari diretti. Grazie a questa vittoria, la numero 50 in carriera, Vettel torna in testa al Mondiale. Seconda posizione per Valtteri Bottas, che salva la giornata della Mercedes ...

F1 - Vettel trionfa a Montreal e sorpassa Hamilton : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp del Canada : Sebastian Vettel fa 50 in carriera e supera in classifica piloti Lewis Hamilton, solo quinto al traguardo del Gp del Canada Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale piloti, visto l’anonimo ...