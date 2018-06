Governo | per convincere i creditori non bastano le buone intenzioni

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) Supponiamo che io abbia uno stipendio mensile pari a 1000€ e che le mie spese siano di 300€ per un mutuo di 120€ per noleggio a lungo termine di un’auto e di altre spese che variano da 500 a 650€. Ci saranno quindi alcuni mesi in cui vado in rosso in banca e altri in cui rimborso l’utilizzo dello scoperto registrando quindi un saldo che oscilla intorno allo zero. A fronte della possibilità di andare in rosso la banca mi carica una commissione di 50€ ogni trimestre, per cui in quei periodi per fronteggiare la spesa extra cerco di tirare un po’ la cinghia. Supponiamo poi che sul giornale di quartiere io dichiari che voglio cambiare vita e che donerò ogni mese 300€ ai volontari che assistono i poveri, che cambierò auto prendendone una elettrica e ristrutturerò casa per migliorare efficienza energetica e impatto ambientale. Mentre guadagno in popolarità per i miei buoni propositi i ...