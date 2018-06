Governo Lega-M5s | vertice sulle nomine | il Pd non avrà nessuna poltrona | Maurizio Martina

Orlando : Palermo pronta ad accogliere - posizione Governo illegale : Palermo , , askanews, - "Siamo tutti contro i razzisti ma io rivendico il diritto di essere una città razzista, perché esiste una sola razza, la razza umana. Chi non capisce questo è un criminale ...

SPY FINANZA/ Le prime mosse sospette del Governo Conte contro la Lega : Giuseppe Conte ha esordito al G7 agendo come un navigato politico. Sembra quasi fosse pronto da mesi a governare. Forse la Lega è caduta in trappola, dice MAURO BOTTARELLI

Governo - sottosegretari e viceministri : spuntano i primi nomi Lega-M5s : Per il ministero dell'Eco nomi a e delle Finanze i papabili sono i 5 Stelle Laura Castelli e Stefano Buffagni , ai quali potrebbe essere affiancato il leghista Massimo Garavaglia . Al ministero dello ...

Calenda : " Governo M5s-Lega? Dietro c'è un'idea di sovranismo anarcoide" : Il governo M5s-Lega? "Si sono trovati perché Dietro c'è un'idea di sovranismo anarcoide che cerca di incanalare la rabbia in modo distruttivo e pericoloso per il Paese, tant'è che ci ha ributtato ...

Duello M5s-Lega per le comunali - gaffe di Di Maio : “I sindaci grillini avranno il Governo dalla loro parte” : Le elezioni amministrative diventano il nuovo momento di tensione muscolare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con il primo che parte lancia in resta sul sostegno da parte del governo ai futuri sindaci pentastellati, dimenticando tutti gli altri primi cittadini. Un vero e proprio incidente diplomatico che scatena la polemica con le opposizioni e ...

Bruno Vespa : il Governo M5s-Lega cadrà prima di mettere in pericolo l'euro : 'Dicendo che rischiamo una tempesta finanziaria provocata da noi stessi. Ieri il Financial Times attribuiva la rivolta italiana contro l'establishment a uno stallo nella crescita senza prospettive. L' ...

Governo Lega-M5s - contratto o alleanza? Cambia il nome ma non la sostanza : O Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? […] È solamente il tuo nome a essermi ostile Con la trepida e ingenua Giulietta shakespeariana diventa grande letteratura l’illusione che Cambiando nome alla cosa se ne muti la natura stessa. Con tutto il seguito di manipolazioni della realtà a venire – per cui i conquistadores spagnoli assolvevano il massacro degli aztechi in quanto costoro praticavano sacrifici umani – fino alle ...