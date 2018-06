Governo | Conte dopo l’incontro col segretario Nato | “Italia sempre più ruolo chiave su

SPY FINANZA/ Le prime mosse sospette del Governo Conte contro la Lega : Giuseppe Conte ha esordito al G7 agendo come un navigato politico. Sembra quasi fosse pronto da mesi a governare. Forse la Lega è caduta in trappola, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA / Qualcuno vuole consegnarci alla Troika, di M. BottarelliRIPRESA E POLITICA/ Tria e la spinta necessaria della spesa, di M. Artibani

Governo - vertice Conte-Salvini-Di Maio/ M5s - “niente manuale Cencelli” : nomine viceministri e sottosegretari : Governo , vertice fra Conte, Di Maio e Salvini: ultime notizie su nomine sottosegretari e viceministri , leader M5s "non useremo manuale Cencelli". Strappo sui parametri Ue (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:16:00 GMT)

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini : focus su sottosegretari e viceministri : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha organizzato un vertice con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per accelerare la definizione delle nomine di viceministri e sottosegretari che ...

Governo - Conte : “Scarsa autonomia rispetto a Salvini e Di Maio? Sono io che indirizzo la politica dell’esecutivo” : “Cosa risponde a chi la accusa di scarsa autonomia rispetto ai leader della maggioranza che la sostengono?” ha chiesto una giornalista al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , durante la conferenza stampa di conclusione dei lavori del G7 a Charlevoix, in Canada. “Le forze della maggioranza hanno sottoscritto un contratto che costituisce un rafforzamento dell’ autonomia del presidente del Consiglio. Mi assumo la ...

Governo Conte - il primo senza iscritti al Ppe : pronto lo scontro tra europeisti e sovranisti : Non ottiene il record di voti sulla fiducia nei due rami del Parlamento, non è il primo Governo senza indagati tra i ministri – per ora – ma sicuramente l’esecutivo Conte espressione...