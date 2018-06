Governo | Castelli e Garavaglia verso il Mef Servizi a Conte | duello sulle Tlc

Laura Castelli a Sky TG24 : 'Confindustria si fidi del nuovo Governo' - : La deputata M5s, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha commentato così le dichiarazioni del presidente degli industriali Vincenzo Boccia. È poi intervenuta sul tema immigrazione: "Ci sono ong ...

Governo : Castelli - Fdi nell’esecutivo? Lo escluderei : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – ‘Io mi sento di escluderlo”. Così Laura Castelli, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ad Agorà su Rai Tre risponde alla domanda se Fratelli d’Italia entrerà mai a far parte del Governo. L'articolo Governo: Castelli, Fdi nell’esecutivo? Lo escluderei sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Castelli - Fdi nell’esecutivo? Lo escluderei : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – ‘Io mi sento di escluderlo”. Così Laura Castelli, parlamentare del Movimento 5 Stelle, ad Agorà su Rai Tre risponde alla domanda se Fratelli d’Italia entrerà mai a far parte del Governo. L'articolo Governo: Castelli, Fdi nell’esecutivo? Lo escluderei sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Laura Castelli sarà la vice di Savona : Secondo quanto si apprende da autorevoli fonti M5S, dovrebbe essere la deputata Laura Castelli la vice di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. Il tutto per uscire dalla situazione di stallo ...

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

Governo : Spadafora si ritira - il leghista Bonomi al posto della grillina Castelli : C'è il caso Savona a tenere appeso a un filo il Governo lega-5 Stelle. Ma nella giornata di oggi sono balzati in primo piano anche Vincenzo Spadafora e Laura Castelli . Il primo, considerato il ...

Governo - da Massolo a Castelli : parte il totoministri : E sul tavolo restano due nodi delicati, legati all'Economia e alla Difesa. 'C'è una differenza di visione con il Colle', spiega chi sta seguendo una trattativa che vede la Lega puntare, oltre che al ...

Rumor squadra Governo M5S-Lega : economia all'anti-euro Paolo Savona - le ipotesi per Fraccaro - Castelli - Giorgetti : Indiscrezioni sulla squadra di governo su cui il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo. Oltre ai Rumor che danno il giurista Giuseppe Conte e il presidente di ...

Governo : da Massolo a Castelli - IL TOTOMINISTRI : E sul tavolo restano due nodi delicati, legati all'Economia e alla Difesa. "C'è una differenza di visione con il Colle", spiega chi sta seguendo una trattativa che vede la Lega puntare, oltre che al ...

Governo - Castelli : “I tempi per punti contratto? Nella nostra mente. Coperture? Non le abbiamo indicate ma ci sono” : Intervista a tutto campo sul programma di Governo M5S-Lega con Laura Castelli, deputata pentastellata e unica donna presente al tavolo tecnico che ha redatto il “contratto per il programma del cambiamento”. “Le coperture finanziarie non sono state pubblicate? Se lo avessimo fatto avremmo impiegato sei mesi per chiudere il documento. In realtà le coperture ci sono”. Contrariamente a quanto più volte annunciato, mancano ...

Governo - Castelli (M5s) : “La Tav? Nel contratto di Governo rafforziamo il no a quell’opera inutile” : “Non è vero che nel programma non c’è il no alla Tav. La forma in cui l’abbiamo scritta rafforza ancora di più l’interruzione di quell’opera inutile“. Sono le parole della deputata del M5S, Laura Castelli, che in questi giorni ha fatto parte del tavolo tecnico per la stesura del contratto tra il movimento e la Lega. “Come è scritta oggi ci sono due punti che fanno in modo che quell’opera non si ...

Contratto Governo M5s-Lega - cosa cambia/ Ultimatum di Salvini a Di Maio - Castelli : "Le novità sulla Tav" : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:52:00 GMT)

Governo - Castelli (M5s) : “Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai - non penso faccia parte del bene della politica” : “Condono per finanziare flat tax? Non si farà mai, non penso faccia parte del bene della politica”. Così la deputata 5 stelle Laura Castelli nega la possibilità, proposta dal leghista Armando Siri, di trovare le risorse per l’applicazione della Flat tax con una nuova rottamazione. E sulle grandi opere, altro nodo contestato del possibile contratto, taglia corto: “Vedrete quando sarà pronto il contratto” L'articolo ...

Governo - Castelli : "Quirinale? Sicura che non è problema di tempo" : LaPresse, "C'è un contratto di Governo che determinerà queste cose. Il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto certe posizioni. Il Quirinale aspetta risposte? Sono Sicura che non è un problema di tempo. ...