Governo : Casellati cita Saragat - Costituzione fissa relazioni con Capo Stato : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – E’ la Costituzione a chiarire quale deve essere il corretto rapporto tra Capo dello Stato e Governo. Lo ha ricordato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, citando Giuseppe Saragat, intervenendo alla commemorazione dell’ex Capo dello Stato nel trentesimo anniversario della morte, presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.“A chiare lettere -ha ricordato ...

Governo : Casellati cita Saragat - Costituzione fissa relazioni con Capo Stato (2) : (AdnKronos) – “Il settennato alla Presidenza della Repubblica -ha detto ancora Casellati ricordando Saragat- fu un periodo delicato che poté contare, ancora una volta, su quelle risorse di fermezza ed equilibrio che sempre avevano caratterizzato la sua persona. Saragat voleva essere e fu -sono sempre le sue parole – ‘un Presidente al di sopra dei partiti, un sereno moderatore dei contrasti'”.“Fu in grado -ha ...

Governo - sì alla fiducia del Senato al Governo Conte. Il momento della lettura del risultato da parte di Casellati : Dopo la lunga giornata con l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e quelli dei vari gruppi parlamentari, l’Aula del Senato ha dato la fiducia all’esecutivo M5s-Lega. I voti a favore sono stati 171, come nelle attese, 117 i no e 25 gli astenuti. Domani toccherà alla Camera. Nel video, il momento della lettura del risultato da parte della presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Alberti ...

Governo - Monti sfora i tempi e Casellati lo bacchetta. L’ex premier spiazzato si siede senza concludere : “Il vostro è il Governo del cambiamento” dice in aula il senatore Mario Monti, quando si sente la campanella, che lo sollecita a terminare il discorso, della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. L’ex presidente del Consiglio prova a portare a termine il pensiero per qualche secondo, ma Casellati interviene di nuovo: “Senatore, ora concluda”. Monti rimane spiazzato e probabilmente perde il filo del ...

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...

Governo Lega-M5S : Fico e Casellati hanno incontrato Mattarella : 12:35 - L'incontro del presidente del Senato Casellati con Mattarella è durato circa 25-30 minuti. Come per Fico, nessun commento all'uscita dal Quirinale.12.00 - Maria Elisabetta Alberti Casellati, è giunta al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella.11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo dello Stato. Al termine, Fico è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna ...

Governo - vertice Salvini-Di Maio-Conte. Fico e Casellati al Quirinale : vertice a Montecitorio tra i leader di Lega e M5S Matteo Salvini e Luigi Di Maio. All'incontro, riferiscono fonti politiche, dovrebbe essere presente anche il premier designato dai due partiti,...

NUOVO Governo M5S-LEGA - DUBBI MATTARELLA SU CONTE PREMIER/ Incontrati Casellati e Fico : tutto tace : GOVERNO Lega-M5s, MATTARELLA dà l'incarico a Giuseppe CONTE prossimo PREMIER? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi DUBBI sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:42:00 GMT)

Nuovo Governo - Mattarella vede Fico e Casellati. In corso incontro Conte-Di Maio-Salvini : Tale articolo, ha ricordato il capo del Quirinale, prevede che il premier diriga la politica generale del governo e ne sia responsabile. Deve inoltre mantenere l'unità di indirizzo politico ed ...

Governo - Fico e Casellati da Mattarella : Mattarella rinvia a domani la decisione sul premier. Oggi l’incontro con i presidenti delle Camere. Il dubbio del Nyt sul curriculum del possibile premier, i pentastellati reagiscono alle accuse