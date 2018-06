Google Maps vs Waze | il confronto

Pride 2018 - il 'traffico arcobaleno' di Roma sulle Google Maps : Un 'serpentone' con i colori dell'arcobaleno: così Google indica il denso traffico - di persone e non di veicoli stavolta - nelle zone di Roma interessate dal Pride 2018. Normalmente, le strade con ...

Ora è possibile cercare parole chiave nelle recensioni di Google Maps : Google Maps introduce una nuova funzionalità che permette agli utenti di cercare parole chiave nelle recensioni dei luoghi presenti nella mappa. Una volta selezionato il punto di interesse basterà visualizzare le recensioni degli utenti come di consueto, ma nella scheda troverete una barra di ricerca in cui potrete inserire delle parole chiave da cercare nel testo delle recensioni. L'articolo Ora è possibile cercare parole chiave nelle ...

Google Maps beta corre verso il Material Design e introduce una nuova barra flottante : A Mountain View ogni giorno cambia qualcosa, e nel caso dell'apprezzato Google Maps si va verso una razionalizzazione delle funzioni in chiave Material Design L'articolo Google Maps beta corre verso il Material Design e introduce una nuova barra flottante proviene da TuttoAndroid.

Cambiare Icona Navigazione Google Maps iPhone : In questa guida ti spiego come Cambiare la classica Icona di Navigazione di Google Maps su iPhone. Come sostituire la classica freccia di Navigazione di Google Maps su iPhone con una macchina o con un’auto dei cartoni animati Come Cambiare l’Icona di Navigazione in Google Maps Nella guida di oggi vedremo come rendere più carino, divertente e personalizzato Google […]

Asteroidi - flotta di satelliti per disegnare una Google Maps del Sistema solare : Gli Asteroidi sono costantemente monitorati e la Nasa tiene d’occhio da tempo Apophis, il gigante che nel 2029 passerà così vicino al nostro pianeta che la forza di gravità terrestre potrebbe deviarne la traiettoria. Nel frattempo la scorsa settimana un asteroide grande come la piramide egiziana di Giza ha ‘sfiorato’ la Terra passando a una distanza che è la metà di quella che separa il nostro pianeta dalla Luna. La riflessione che ...

Google Maps chiede ora di dare un nome e un voto al cibo fotografato : Google Maps sta iniziando a mostrare alcuni suggerimenti aggiuntivi per gli utenti che caricano fotografie di cibo, chiedendo di dare un nome e un voto L'articolo Google Maps chiede ora di dare un nome e un voto al cibo fotografato proviene da TuttoAndroid.

Google Maps Beta v9.78 introduce il tracciamento dei luoghi visitati e altre novità : Google Maps arriva alla versione v9.78 Beta introducendo varie novità più o meno interessanti. Si parte da un elenco è possibile tenere traccia dei luoghi visitati, novità estetiche sullo stile del Material Theme, un maggior controllo relativo alla privacy e tante altre novità che emergono dal teardown dell'app di Big G. L'articolo Google Maps Beta v9.78 introduce il tracciamento dei luoghi visitati e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google Maps mostra le prime tracce del Material Theme nelle schede : Dopo averlo annunciato al recente Google I/O 2018, Google inizia a portare il nuovo Material Theme su Google Maps, anche se in un test di topi A/B. L'articolo Google Maps mostra le prime tracce del Material Theme nelle schede proviene da TuttoAndroid.

10 funzioni di Google Maps che quasi nessuno conosce - : Google Maps, 10 funzioni super Su Google Maps ci sono tanti comandi che ti permettono di entrare nel mondo della mappa e sviscerarne ogni dettaglio oltre al famoso zoom, naturalmente. Quella del ...

Android P - Maps - Assistente e Gmail : tutte le novità Google : Il video di Assistente Google che telefona al posto tuo e prenota un appuntamento al ristorante potrebbe diventare un momento storico che ricorderemo per anni, come lo ”one more thing” al momento della presentazione del primissimo iPhone. Perché durante il keynote di apertura della Google I/O 2018, l’intelligenza artificiale è passata da essere uno strumento di marketing destinato a farti dire “wow” un paio di volte l’anno, a ...

Google Maps : tutte le novità mostrate al Google I/O 2018 : ... la celebre applicazione del colosso statunitense utilizzata da un numero spropositato di utenti in tutto il mondo. Andiamo a dare un'occhiata a cosa ci riservano i futuri update del software , sia ...

Google I/O - tutte le novità di Assistente - Maps - Gmail e Foto : (Foto: Google) Risparmiare tempo e stress agli utenti: è questo l’obbiettivo che hanno in comune gran parte delle novità annunciate da Google nel discorso introduttivo della prima giornata di Google I/O, la conferenza che annualmente la casa di Mountain View organizza per gli sviluppatori interessati al suo ecosistema. Le ricerche del gruppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale non sono mai state così al centro dei suoi ...

Google Maps avrà la navigazione in realtà aumentata e tantissime nuove funzioni : Anche Google Maps riceverà moltissime nuove funzionalità, a partire dalla navigazione in realtà aumentata presentata oggi al Google I/O 2018. L'articolo Google Maps avrà la navigazione in realtà aumentata e tantissime nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Presto Google Assistant sarà completamente integrato in Google Maps : Il Google I/O 2018 ha dato molta importanza all'ambito dell'intelligenza artificiale, e quindi come non parlare di Google Assistant. In particolare Google vuole implementare il suo assistente personale in sempre più ambiti, compreso quello della navigazione con Maps! L'articolo Presto Google Assistant sarà completamente integrato in Google Maps proviene da TuttoAndroid.