Gmail e il pericolo delle mail con la data di scadenza

(Di lunedì 11 giugno 2018) Web 0.0 di Biancoshock – Civitacampomarano (CB), 2016 Tra le novità arrivate con la ristrutturazione dic’è la funzione che consente di impostare unaallein uscita, chiamata Confidential mode, che è valso il paragone con Snapchat o altri servizi meno popolari da questa parte dell’Oceano, come Wickr. Ora, nel contesto di una nuova riflessione sulla responsabilità d’uso dei mezzi che parta dalla loro stessa struttura, si è sollevata una preoccupazione sulle implicazioni legali della nuova funzione. Prendiamo ad esempio, sottolinea Business Insider, il recente caso Uber contro Wyamo (nato come progetto di guida autonoma di Google e ora tecnologia indipendente), incentrato sullo spionaggio della concorrenza. Il Ceo di Uber Dara Khosrowshahi ammise in un tweet di essere a conoscenza del fatto che i dipendenti utilizzassero sistemi sicuri e non ...