Glutine | celiachia o intolleranza? L’esperto risponde

Glutine : è veramente solo questione di celiachia? : Quante volte si sente parlare di Glutine? Oramai tra gli scaffali dei supermercati leggere "gluten-free" è frequente come vedere "senza olio di palma", quasi cominciamo a preoccuparci se non lo troviamo sugli alimenti che acquistiamo. Molti mangiano questi cibi perchè oramai è diventata una moda, non perché abbiano avuto una prescrizione medica. Ma è davvero tutta una psicosi? Se non siamo celiaci, nutrirci di alimenti con Glutine è veramente ...

Celiachia : un farmaco sperimentale allevia gli effetti dell’esposizione involontaria al Glutine : Un nuovo farmaco sperimentale offre speranze di sollievo per i pazienti affetti da Celiachia che si espongono involontariamente al glutine nell’ambito della dieta “gluten-free”, attualmente unica opzione di trattamento della malattia. L’esposizione involontaria al glutine può essere frequente nei pazienti celiaci e innesca sintomi come dolori allo stomaco e diarrea in seguito ai danni intestinali riportati. Markku Maki, professore di ...

Settimana nazionale della celiachia : nelle scuole il menù è senza Glutine ma con gusto : Milano Ristorazione rinnova anche quest’anno l’attenzione verso tutti coloro che hanno la necessità di seguire un regime alimentare particolare e propone oggi a circa 74.000 bambini il “menù senza glutine”. Un’occasione importante per rafforzare il valore simbolico che il pranzo rappresenta: un momento di convivialità e di inclusione. In Italia la celiachia interessa 600mila persone, sebbene il numero appaia sottostimato, di cui tuttavia ...

Dieta senza Glutine per la celiachia? In realtà si mangia più Glutine di quanto si pensi : Secondo uno studio seguire rigorosamente una Dieta gluten-free non proteggerebbe i pazienti dalle quantità di glutine pericolose