GLOW | Trailer e locandina della seconda stagione

nerdgate

: GLOW: online il trailer della seconda stagione - orgoglionerd : GLOW: online il trailer della seconda stagione - LetiziaRogolino : Top story: Glow 2, il trailer della nuova stagione della serie tv Netflix - New… - ParolePelate : News | Glow – Trailer ufficiale a pochi giorni dalla 2° stagione -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Netflix annuncia ile ladi, la serie originale creata da Liz Flahive e Carly Mensch e prodotta da Jenji Kohan e che sarà disponibile su Netflix da venerdì 29 giugno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Le protagoniste disono ormai diventate piccole celebrità locali e, nel corso, si confrontano con gli aspetti positivi e negativifama da poco ottenuta. Ruth e Debbie affrontano le sfidequotidianità: mentre cercano di realizzare uno show televisivo di successo insieme, devono anche affrontare i problemi che hanno messo in discussione la loro amicizia. Sam è sempre Sam, ma adesso ha una figlia adolescente che vive con lui e venti episodi da produrre. Il wrestling è più difficile, la posta in gioco è molto alta e i capelli sono ancora più voluminosi. L'articolo...