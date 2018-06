Gli ultimi 800 metri che separano Kim e Trump The Donald | Fantastico essere qui

F1 – Significativo successo di Vettel in Canada - Seb svela : “ecco cosa ho pensato Gli ultimi 10 giri” : Sebastian Vettel sorridente ed euforico dopo la vittoria al Gp del Canada: le parole del tedesco della Ferrari, nuovo leader della classifica piloti Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a ...

LIVE Canoa velocità - Europei 2018 in DIRETTA : domenica 10 giugno - si assegnano Gli ultimi titoli : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Canoa velocità : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Riforma Pensioni 2018/ Tagli in arrivo : come è calato l'assegno neGli ultimi anni (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 8 giugno. Quota 100 e Quota 41, Marco Leonardi si schiera contro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Scaletta di Jovanotti a Padova il 9 e il 12 giugno : prezzi deGli ultimi biglietti in prevendita e info utili : Jovanotti a Padova sarà in concerto il 9 e il 12 giugno per due nuovi spettacoli presso l'Arena Padova Fiere. Le tappe del tour di Jovanotti a Padova anticipano alcuni concerti europei che consentiranno all'artista di esibirsi in alcune delle più prestigiose arene del continente. Jovanotti sarà in concerto a Stoccarda, Vienna, Zurigo e Bruxelles. A seguire, si esibirà a Londra (Wembley Arena) e a Lugano (Pala Resega) prima di far ritorno ...

Ong - Fico frena Salvini : "Stato sta con Gli ultimi" : Due voci diverse dello stesso governo, anche se - assicura Fico - non c'è 'nessuna contrapposizione politica': 'Si tratta di incontri con diversi soggetti del mondo delle associazioni e delle ...

Roland Garros – Sognava di fare il calciatore e adesso è in semifinale Slam - la storia di Cecchinato : “neGli ultimi mesi ho capito che…” : Da piccolo Sognava di fare il calciatore, poi lo zio l’ha convinto a dedicarsi al tennis: adesso Marco Cecchianto è in semifinale del Roland Garros Probabilmente sarà l’11° Roland Garros di Rafa Nadal, ma l’edizione 2018 dello Slam parigino verrà associata e ricordata nel tempo per l’exploit di Marco Cecchinato. Il tennista palermitano ha sorpreso tutti eliminando giocatori del calibro di Carreno-Busta, Goffin e soprattutto Noavak Djokovic in ...

Panchina Real Madrid : è testa a testa Sarri-Conte - ecco Gli ultimi dettagli : Panchina Real Madrid- C’é anche Antonio Conte in lizza per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Il tecnico ex Juventus sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez in una testa a testa tutto italiano con Maurizio Sarri dopo aver il ‘no’ di Mauricio Pochettino (e Jurgen Klopp. La dirigenza Madridista avrebbe deciso di stringere i tempi non essendo troppa convinta delle soluzioni interne (Guti, Michel e ...

Gli ultimi due giorni della campagna elettorale. Per Trapani poche idee e tante polemiche : Con lui ieri la Piazza ex Mercato del Pesce è diventata piena di allegria: gli artisti di strada hanno animato con spettacoli quello spazio di città. Non si ferma Vito Galluffo, dopo il botta e ...

Luigi Ciotti - sacerdote deGli ultimi - in un doc Vasco lo introduce 'Non saremo mai neutrali' - TV/Radio - Spettacoli : Dal paese dov'è nato, Pieve di Cadore, a Torino, dove il padre lavora come operaio, l'alunno Luigi Ciotti fa il primo gesto di ribellione. Tira il calamaio alla maestra: dopo venti giorni non ha ...

V8 turbo Ferrari miglior motore deGli ultimi 20 anni : L’ultima versione del V8 turbo Ferrari, che equipaggia in varie forme tutte le vetture della Casa con motore 8 cilindri, è stata nominata miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. Nel 20° anniversario del Premio la Ferrari ha ricevuto ben sei riconoscimenti, il numero più […] L'articolo V8 turbo Ferrari miglior motore degli ultimi 20 anni sembra essere il primo su ...

Vulcano de Fuego in Guatemala : i numeri sulla violenza dell’eruzione più forte deGli ultimi decenni : Secondo l’Istituto di sismologia, Vulcanologia, meteorologia e idrologia (Insivumeh), la fase eruttiva del Vulcano de Fuego è stata la più forte da quando si è riattivato nel 1999. Da quel momento ad oggi sono state 62 le fasi eruttive. La maggior parte delle eruzioni del Vulcano di questo periodo sono state catalogate con un livello 1 e 2, secondo l’indice di esplosività, mentre la più forte registrata nello stesso periodo era di livello 3. ...

Il miglior motore deGli ultimi 20 anni ? E’ il V8 turbo Ferrari [FOTO] : Il V8 turbo 3.9 litri è stato nominato il miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018 L’ultima versione del V8 turbo Ferrari, che equipaggia in varie forme tutte le vetture della Casa con motore 8 cilindri, è stata nominata miglior motore al mondo per il terzo anno consecutivo agli International Engine of the Year Awards 2018. Nel 20° anniversario del Premio la Ferrari ha ricevuto ...

Suits - in Italia Gli ultimi episodi della serie con Meghan Markle : Sono in onda dal 4 giugno sulla piattaforma di Premium Stories gli episodi conclusivi della settima stagione di Suits . Il dramma legale di grande successo in America, e molto apprezzato anche in ...