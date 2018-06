Gli sbarchi non danno tregua ma quest' anno sono l' 80% in meno

Forza Italia sostiene Matteo Salvini : 'Sì a blocco deGli sbarchi - è nel programma del centrodestra' : Forza Italia rompe il silenzio della prima settimana di governo giallo-verde, con una dichiarazione ufficiale a sostegno della decisione di Matteo Salvini di non far attraccare in un porto Italiano la ...

Stretta suGli sbarchi : 'Permessi alle Ong solo in porti lontani' : È il premier Giuseppe Conte a tirare il freno sul contrasto con le ong. Se il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha messo in cima ai suoi pensieri l'idea di raffreddare i rapporti di collaborazione ...

La minaccia di Salvini : "Porti italiani chiusi aGli sbarchi dei migranti" : La nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti non potrà attraccare in Italia: il Viminale, infatti, non intende autorizzarne lo sbarco, ritenendo che, trovandosi l'imbarcazione a 43...

Salvini : "Porti italiani chiusi aGli sbarchi dei migranti : "Porti italiani chiusi agli sbarchi dei migranti", Matteo Salvini è categorico, definendo la linea guida che il ministero degli Interni seguirà nella gestione degli sbarchi. Una nave battente bandiera di Gibilterra con 600 persone a bordo e proveniente dal Nord Africa è infatti in rotta su Malta. Se l'isola non permetterà alla nave l'attracco, all'imbarcazione non sarà permesso di approdare in Italia.Una ...

Stretta suGli sbarchi : 'Permessi alle Ong solo in porti lontani' : È il premier Giuseppe Conte a tirare il freno sul contrasto con le ong. Se il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha messo in cima ai suoi pensieri l'idea di raffreddare i rapporti di collaborazione ...

Sbarchi : il nuovo governo alle prese con il problema dopo Gli arrivi di ieri : ieri sono sbarcati 500 migranti tra Reggio e Pozzallo. Per Salvini è finito il tempo del buonismo ma intanto il governo deve affrontare i primi arrivi di migranti sulle coste italiane dal giorno del ...

L'impegno italiano/Missione in Niger come argine contro Gli sbarchi : Dopo le polemiche e i colpi di scena che hanno preceduto la nascita del Governo, il nuovo esecutivo che ha acquisito la fiducia delle due Camere può iniziare concretamente a lavorare. Trovandosi ...

Ricominciano Gli sbarchi : Ricominciano gli sbarchi – Il Fatto Quotidiano #Salvini #tunisia #Soumayla #pacchia #lega #natangelo L'articolo Ricominciano gli sbarchi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il vicepremier Matteo Salvini a Pozzallo attacca l'Unione Europea : 'Non assisteremo aGli sbarchi. Servono centri per espellere'. VIDEO : ... dice, non è politica, ma di governo: *«L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del ...

SALVINI A CATANIA “MENO SBARCHI MIGRANTI PER SALVARE VITE”/ Sindaco Pozzallo : “noi città di accoGlienza” : MIGRANTI, SALVINI e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:26:00 GMT)

Salvini a Catania : «Migranti - stop aGli sbarchi. Basta Sicilia campo profughi Ue» : Giornata Siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Salvini : 'Migranti - stop aGli sbarchi Basta Sicilia campo profughi Ue' : E questo lo si fa impedendo le partenze dei barconi della morte che sono un affare per qualcuno e una disgrazia per il resto del mondo. Stiamo lavorando senza bacchette magiche per ottenere meno ...

Salvini a Catania : «Migranti - stop aGli sbarchi. Basta Sicilia campo profughi Ue» : Giornata Siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Governo - Gasparri : Forza Italia sosterrà lo stop aGli sbarchi : "E' stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all'unanimità nella Commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop ...