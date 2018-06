Gli Autogol con Calciomercato com | la Nazionale e il Mondiale a Formentera

Euro autogol : le miGliori autoreti della Serie A 2017-2018 : Andate a dirlo a loro, di farsi una risata. O che può essere divertente. Magari mentre sono ancora lì impalati davanti alla porta, con le mani nei capelli o sulla faccia , perché la reazione alla fine ...

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea BarzaGli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

Di Francesco tra rabbia e rimpianti : 'Già sono forti se poi Gli regalano due autogol e altrettanti rigori…' : Due autogol e due rigori negati , messi insieme diventano davvero troppo da accettare al termine di una gara in cui Dzeko e compagni hanno tenuto testa per lunghi tratti ai migliori del mondo. Le ...

Barcellona-Roma 4-1 - video highlights con Gli Autogol di De Rossi e Manolas e i gol di Piquè - Dzeko e Suarez : Notizie sul tema Barcellona-Roma streaming live gratis e diretta tv in chiaro. Dove vedere il match oggi 4 aprile Barcellona-Roma diretta tv Canale 5 e streaming gratis oggi 4/4 Barcellona-Roma ...

Champions - SiviGlia-Bayern 1-2 : autogol di Navas e Thiago Alcantara - Montella k.o. : La legge del Bayern non conosce confini. Da quando in panca siede il vecchio Heynckes, la corazzata tedesca in Champions conosce un solo risultato, la vittoria, e finisce così anche a Siviglia: 2-1 ...