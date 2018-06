Gli «Amici» in vetta alle vendite

Elisa Toffoli duetto con Irama - Amici 2018 / La cantante torna nel parterre dopo Gli attacchi di Asia Argento : Nella finalissima del serale di Amici 2018 non poteva di certo mancare Elisa Toffoli, una delle protagoniste più amate della scuola di Maria De Filippi che questa sera duetterà con Irama(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Amici - l’incidente hot di Biondo : il fuoriprogramma durante il concerto è imbarazzante. Guarda cosa Gli succede : Il concorrente di Amici, Biondo, che è stato da poco eliminato dal talent show di Mediaset, si sta esibendo a un concerto con la sua hit “Déjà-vu”. E proprio mentre sta cantando “c’è qualcosa che non va”, arriva l’inconveniente: i pantaloncini si abbassano e rimane in mutande. Gaffe risolta con ironia dal cantante, che ha postato sul proprio profilo Instagram la foto che lo ritrae semi-nudo. L'articolo Amici, ...

Mondo del calcio sotto shock - ex calciatore muore in trattoria davanti aGli Amici [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock, Nicola Martelossi, un ex calciatore dell’Udinese è morto ieri sera soffocato da un boccone che gli è andato di traverso mentre stava mangiando in un ristorante a Corno di Rosazzo in provincia di Udine. Come riporta adnkronos sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ma per l’uomo i soccorsi sono stati inutili ed è deceduto. Una notizia triste che ha sconvolto il Mondo del calcio. L'articolo Mondo ...

Lecce - lascia i figli in auto mentre va a ballare con Gli Amici : mamma condannata a 1 anno : Una mamma pugliese di 39 anni è stata condannata a un anno di reclusione con l'accusa di abbondono di minori, oltre a pagare una provvisionale all'ex marito e ai due ragazzi di 6 e 10 anni. La sua colpa? Avrebbe lasciato i figli a dormire in auto mentre andava a divertirsi al pub con i suoi amici.Continua a leggere

NADIA TOFFA COMPIE OGGI 39 ANNI : BUON COMPLEANNO!/ Come sta? #atuttavita : l'augurio deGli Amici Vip : NADIA TOFFA COMPIE OGGI 39 ANNI: il silenzio social della conduttrice de Le Iene Show ed tantissimi auguri degli estimatori; sul web anche preoccupazione per la prolungata assenza.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 16:58:00 GMT)

Derby del Gladiatore senza fine : la Roma 'toGlie l'amicizia' a Russell Crowe : Roma - Nuovo capitolo nel 'Derby del Gladiatore' che da giorni vede 'duellare' Roma e Lazio . A dare il via alla sfida la presenza nella Capitale di Russell Crowe , attore australiano protagonista del ...

I duetti della finale di Amici 2018 : tutti Gli ospiti dell’ultima puntata dell’11 giugno : Alla finale di Amici di Maria De Filippi ci sarà anche Hauser, star del violoncello. Il suo nome si aggiunge a quelli dei primi 4 ospiti annunciati per la finale di Amici 2018, in programma per domani, eccezionalmente di lunedì. L'11 giugno, in diretta su Canale 5, vedremo l'ultima puntata del talent show Mediaset che vede ancora in gara 4 concorrenti - 3 cantanti e una ballerina. Saranno Irama, Einar, Carmen e l'ultima ballerina in gara, ...

Ancora furto dati Facebook : rivelati numeri di telefono amici e dettaGli sulla vicinanza : Il furto dati Facebook continua a tenere banco: dopo le esternazioni del New York Times, di cui vi abbiamo parlato qui in maniera più approfondita, arrivano anche quelle de 'The Wall Street Journal', secondo le quali le rispettive aziende avrebbero proseguito nel ricevere dati dalla società capitanata da Mark Zuckerberg anche nel periodo successivo al 2015, quando ad altre realtà l'accesso era stato negato. Nel furto dati Facebook non solo la ...

Sarri e la rivelazione aGli Amici : “ecco cosa farò l’anno prossimo” : Maurizio Sarri alle prese con importanti decisioni per la propria carriera, sarà una lunga estate per il tecnico ex Napoli Il futuro di Maurizio Sarri è una delle incognite ancora irrisolte di questa prima parte di calciomercato. Il tecnico ormai ex Napoli, è stato accostato a diversi top club europei, dal Chelsea al Real Madrid, sino al Tottenham in caso d’addio di Pochettino. Al momento però nulla di fatto, ed il Corriere del Mezzogiorno ...

Enna la piazza Municipio con Gli alunni dell'IC De Amicis si trasforma in una palestra di Judo : ...esibiti gli alunni della scuola primaria dell'IC De Amicis il cui dirigente scolastico è Filippo Gervasi che nell'arco dell'anno scolastico hanno partecipato ad un progetto di educazione allo sport "...

Taranto - accoltella l’ex moglie e poi - credendola morta - fugge e dice aGli Amici di volersi suicidare : Protagonista della vicenda Cosimo Martinese, 50enne tarantino. L'uomo questa mattina avrebbe cercato di accoltellare l'ex moglie di 33 anni e poi, credendola già morta, è fuggito dal luogo del tentato omicidio e ha mandato una serie di messaggi a conoscenti e amici dichiarando di volersi togliere la vita.Continua a leggere

Ugo Rossi su Facebook. Nuova polemica : Gli 'amici' sgraditi lo scaricano : TRENTO. Ancora polemiche per Ugo Rossi sul web. Ieri il governatore è tornato su Facebook e lo ha fatto passando da un profilo personale , che aveva chiuso dopo la scoppola del 4 marzo, ad una "pagina"...

Tragedia nella piscina di un hotel - 17enne trovato morto : si stava divertendo con Gli amici : Un ragazzo di soli 17 anni è morto, forse per un malore, nella piscina del Nuovo hotel San Felice allo Scalo di Torano Castello: la vittima, C.G.L. di origini rumene, si era recata nella struttura con alcuni amici per passare qualche ora di relax.Continua a leggere

Vienna chiude sette moschee ed espelle Gli imam |La Turchia : razzismo contro islamici : La chiusura riguarda quattro moschee a Vienna, due in Alta Austria e una in Carinzia. I responsabili sono accusati di finanziamenti illeciti all'estero.