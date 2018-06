Giustizia ed economia

Conte in Senato - il tema dei migranti : «Pronti ad accordi bilaterali sulla gestione dei flussi» - Sulla Giustizia - Sull'economia : Integrazione per chi è regolare. Procedure certe e veloci per i respingimenti dei clandestini e stop allo sfruttamento e al business dell'immigrazione. E revisione del Regolamento di Dublino. Ha ...

Flat Tax - reddito di cittadinanza - pensioni d'oro : l' economia nel discorso di Conte | La Giustizia | Migranti : La Flat tax è «un obiettivo», ma non indica come e quando partirà. Il reddito di cittadinanza arriverà, ma solo dopo aver potenziato i centri per l'impiego. Sulle pensioni non cita quota 100, il ...

Flat Tax - reddito di cittadinanza - pensioni d'oro : l'economia nel discorso di Conte - La Giustizia : La Flat tax è «un obiettivo», ma non indica come e quando partirà. Il reddito di cittadinanza arriverà, ma solo dopo aver potenziato i centri per l'impiego. Sulle pensioni non cita quota 100, il ...