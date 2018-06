Giro di Svizzera 2018 | Sonny Colbrelli un fulmine a Gasingen! Battuti in volata Sagan e

Ciclismo - Giro di Svizzera : Sonny Colbrelli batte in volata Gaviria e Sagan : Con una volata da incorniciare Sonny Colbrelli ha regalato al Ciclismo italiano la terza tappa del Giro di Svizzera. In una giornata di stampo più autunnale che di inizio estate, la corsa ha riservato un finale scoppiettante con Peter Sagan che è andato all’attacco sull’ultima salita. La conclusione è stata però in volata: Sonny Colbrelli è partito lunghissimo, ai 300 metri, ed ha resistito al tentativo di rimonta di due pezzi da novanta come ...

Giro di Svizzera 2018 : Peter Sagan beffa Fernando Gaviria in volata nella seconda tappa : seconda tappa, prima in linea, per il Giro di Svizzera 2018: partenza e arrivo a Frauenfeld con l’attesa volata (gruppo dimezzato a causa di alcune salite poste sul finale) che è stata vinta dal Campione del Mondo Peter Sagan, sempre più dominante nella corsa a tappa elvetica. Resta in maglia gialla di leader il padrone di casa Stefan Kueng (BMC). Tre uomini in fuga nella prima fase di gara: Calvin Watson (Aqua Blue Sport), Perrig ...

