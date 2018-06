Giro del Delfinato | tanta fatica per Nibali ma anche un retroscena | “ho sofferto per

sportfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) Vincenzoha parlato dopo la conclusione deldel, dove il ciclista della Bahrain-Merida non ha di certo brillato Non sarà undelda ricordare per Vincenzo, il ciclista della Bahrain-Merida ha chiuso in fatti al 24° posto l’ultimo impegno prima del Tour de France, che scatterà il prossimo 7 luglio. Oltre venti i minuti di gap del siciliano da Geraint Thomas, che ha chiuso in maglia gialla dopo l’ultima tappa. Amareggiato il corridore italiano, che aveva comunque messo in conto di far: “mi aspettavo qualcosa di meglio, un po’ scoccia, ma se ragiono a freddo mi dico che va bene così. Non volevo arrivare in super-forma al. In quest’ultima tappa ho provato a entrare in fuga più volte, poi quando è partita l’azione ero lì ma non ci ho creduto più di tanto, e avevo già fatto diversi scatti. Negli ultimi giorni ho ...