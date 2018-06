Giornata della Marina | celebrazioni anche alla caserma Carlotto

Il 15 giugno è la Giornata internazionale della bistecca : la rivincita della carne al #bisteccaday : E’ la rivincita della carne con il #bisteccaday per la stragrande maggioranza silenziosa degli italiani che, nonostante gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie, non rinuncia a un alimento determinante per la salute. L’appuntamento per la giornata nazionale della bistecca è per venerdì 15 giugno dalle ore 9,00 con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per il Villaggio della Coldiretti di ...

Softball – Il resoconto completo della prima Giornata di ritorno : Dopo la prima giornata di ritorno ecco i risultati del campionato di Serie A1 gruppo A e gruppo B di Softball giornata favorevole alle capoclassifica, la prima di ritorno. MKF Bollate e Specchiasol Bussolengo, vincenti nei loro confronti del sabato, infatti chiudono il turno raggiungendo la dodicesima vittoria (a fronte di zero sconfitte) stagionale e continuano la loro fuga. Dietro la battaglia continua a essere aperta per il secondo posto, ...

Tuffi - Coppa del Mondo Wuhan 2018 : ultima Giornata nel segno della Cina. Bertocchi-Pellacani ottave nel sincro : ultima giornata di gare per la Coppa del Mondo di Tuffi in corso di svolgimento a Wuhan. Una domenica nel segno della Cina padrone di casa, che chiude una doppietta con le vittorie nella prova del sincro femminile dal trampolino e dalla piattaforma maschile. Consueto dominio nel sincro femminile dal trampolino per le cinesi Shi Tingmao e Yani Chang. Le beniamine del pubblico di casa hanno chiuso con il punteggio totale di 334.80 punti, davanti ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA DELLA SETTIMANA 10-15 GIUGNO/ Che Giornata sarà per Ariete e Gemelli? : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi 10 GIUGNO e CLASSIFICA SETTIMANAle 11 al 15 GIUGNO 2018 su DiPiù Tv. Venere è dalla parte del Cancro, nuovi incontri per i nati sotto il segno dei Pesci.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Calciomercato - le ultime sulle trattative della Giornata : Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha un chiodo fisso: si chiama Neymar e l'estate scorsa, trasferendosi dal Barcellona al PSG per 222 milioni, è diventato il calciatore più pagato della storia. Il sogno del massimo dirigente dei blancos è di far coesistere in una specie di 'dream team' visionario Cristiano Ronaldo con il brasiliano, perché a Madrid - più dei risultati, che arrivano comunque - conta lo spettacolo. --Ci sarebbe già ...

Ginnastica Artistica - conclusa a Torino la prima parte della seconda Giornata della tappa finale del Campionato Italiano : Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime competizioni per la massima serie del Campionato Al PalaVela di Torino, si è appena conclusa la prima parte della seconda giornata della tappa finale del Campionato Italiano di Ginnastica Artistica. Dopo la giornata di ieri, venerdì 8 giugno, dedicata alla serie B, quest’oggi, a partire dalle 9,30, si sono svolte le prime ...

Foligno - per la Giornata mondiale della musica c'è Umbriablues : Matt ha portato i suoi spettacoli in più di 60 paesi in tutto il mondo ed il suo stile è uno dei più distinguibili e unici in ambito blues. Matt Schofield si esibirà al festival insieme a Jeff ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Marevivo lancia l’appello : “Vietiamo l’uso della plastica monouso” : Battaglia densa d’impegni ieri per l’Associazione Marevivo per la celebrazione della Giornata Mondiale degli Oceani. A bordo della Nave Scuola Vespucci, presso il porto di Gaeta, sulle spiagge di Lampedusa, con gli studenti di Sciacca e con i Delfini Guardiani della Maddalena l’associazione ha avuto modo di spiegare le campagne di tutela ambientale che sta portando avanti nel tentativo di arginare il grave problema della dilagante presenza di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : i risultati della prima Giornata. Sorpresa la Slovenia - Polonia e Cina a valanga : Nelle Filippine sono iniziali i Mondiali 2018 di Basket 3×3, disciplina che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è presente con la compagine femminile, le azzurre saranno protagoniste nei prossimi giorni. Di seguito i risultati della prima giornata. MASCHILE: Nel gruppo B c’è già una mezza Sorpresa perché al comando troviamo due squadre diverse dalla Slovenia testa di serie: i balcanici infatti sono ...

Rugby - Test match giugno 2018 : gli altri otto incontri della Giornata di domani (sabato 9 giugno) : Non solo Giappone-Italia: domani altri otto Test match internazionali riempiranno la giornata del Rugby mondiale. Andranno infatti in scena Nuova Zelanda-Francia, Australia-Irlanda, Sudafrica-Inghilterra, Argentina-Galles, Canada-Scozia, USA-Russia, Tonga-Georgia, Fiji-Romania. Galles e Sudafrica hanno già riscaldato i motori negli States, ma con due formazioni ampiamente rimaneggiate, in quanto non era ancora ufficialmente aperta la finestra ...

Enna tutto il mondo del volontariaro il 16 giugno in piazza Carmine per 'La Giornata della Salute' : Giornata della salute Pietro Farinato" sabato 16 giugno piazza Carmine ore 10.00/13.00 Comitato di Quartiere S. Tommaso con ASP, AVIS e CRI , Amplifon, Lilt, Lions club, Roga. Screening gratuiti:vista,...

Softball – La presentazione della prima Giornata di ritorno : Il Softball torna in scena con la prima giornata di ritorno del campionato, ecco il programma per questo fine settimana Archiviata la consueta pausa della settimana della Festa della Repubblica e del Torneo della Repubblica, si torna a giocare nel massimo campionato di Softball. Si riparte dalla leadership pressoché incontrastata dell’MKF Bollate nel girone A e dello Specchiasol Bussolengo nel girone B. Le due formazioni, pronosticate alla ...

Armito Teatro - la seconda Giornata di saggi al Teatro della Tosse : Il sipario si è aperto su due spettacoli in particolare in un giovedì dal clima incerto, ma con fermo entusiasmo da parte dei piccoli partecipanti. Alle 18.30 le classi di prima e seconda elementare ...

Calciomercato : da Ronaldo a Hamsik - tutte le trattative della Giornata : ROMA - C'é Antonio CONTE in 'pole' per allenare il Real Madrid la prossima stagione. In Inghilterra sono sicuri che il tecnico pugliese è diventato la prima scelta di Florentino PEREZ , dopo i 'no' di ...