Giornalisti | Borrometi testimonia a Siracusa | Fnsi e Unci a fianco del cronista

La storia di Paolo Borrometi è sul New York Times. Insieme a quella di altri 200 Giornalisti minacciati : La storia di Paolo Borrometi è sul New York Times. Il quotidiano racconta la quotidianità del giornalista, collaboratore dell'Agi, minacciato dalla mafia per i reportage realizzati sul suo sito 'La Spia'. Il giornale lo ha intervistato in una corrispondenza da Roma al termine di un suo intervento in un liceo della Capitale, uno dei tanti in cui è impegnato quando non è al lavoro sulle inchieste per ...