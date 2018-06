Ginnastica | l’Italia punta a Mediterraneo ed Europei Le azzurre in corsa dopo Torino

Ginnastica - l’Italia si lancia verso Giochi del Mediterraneo ed Europei! Azzurre in lotta per la convocazione - Serie A decisiva sabato? : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: al PalaVela di Torino si assegneranno gli scudetti e si definirà la composizione dei campionati per la prossima stagione agonistica. Tutto è pronto per la scontata festa della Brixia Brescia ma le ginnaste iniziano a guardare con più interesse ai grandi eventi in programma nell’imminente futuro visto che mancano un paio di settimane ai Giochi del ...

Ginnastica - World Challenge Cup 2018 : Matteo Levantesi terzo alle parallele - due podi per l’Italia a Koper : Dopo il terzo posto ottenuto da Marco Lodadio agli anelli, l’Italia conquista un’altra medaglia di bronzo nella tappa della World Challenge Cup 2018 di Ginnastica artistica che si è svolta a Koper (Slovenia). Il circuito minore riservato alle singole specialità ha sorriso infatti a Matteo Levantesi che ha saputo salire sul terzo gradino del podio alle parallele pari. L’atleta della Nardi Juventus ha eseguito un buon esercizio ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018. Cigni - Tigri o Farfalle : è l’Italia che incanta e fa sognare. Argento di lusso ma la Russia… : Ieri hanno danzato dei Cigni, oggi hanno graffiato delle Tigri. Ogni giorno volano come Farfalle e regalano magie indimenticabili a tutti gli appassionati: un mix letale di eleganza, delicatezza, aggressività agonistica, combattività. L’Italia abbraccia calorosamente le proprie Leonesse che ancora una volta sono riuscite a ruggire e a festeggiare, come ormai ci hanno abituato a fare da tempo immemore. Semplicemente la squadra più vincente ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 – Emanuela Maccarani : “Russia premiata ampiamente - l’Italia meritava di più”. Farfalle raggianti per l’argento : L’Italia ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nel concorso generale agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica. La nostra Nazionale è salita sul podio a Guadalajara (Spagna) dopo aver eseguito due splendidi esercizi e riuscendo così a festeggiare, chiudendo alle spalle della Russia ma davanti alla Bulgaria. La DT Emanuela Maccarani ha analizzato la gara ai microfoni della FederGinnastica, ha polemizzato sulla valutazione ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : l’Italia a caccia delle medaglie! Sfida a Russia e Bulgaria - oggi l’esercizio misto : Buongiorno e benvenuti al DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (sabato 2 giugno). oggi si assegnano le prime medaglie a Guadalajara (Spagna), riflettori puntati sul concorso generale a squadre: dopo l’esercizio di ieri con i cinque cerchi, oggi le varie formazioni ci cimenteranno con tre palle/due funi. L’Italia è terza a metà gara, distaccata di sette decimi dalla Russia e di 1.3 punti dalla Bulgaria: un gap ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : il programma di oggi (1° giugno) - orari e tv. L’Italia punta sulle Farfalle! : oggi venerdì 1° giugno incominciano gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica a Guadalajara (Spagna). Spazio alla prima parte del concorso generale individuale riservato alle juniores, poi dalle ore 18.30 toccherà alle squadre seniores che si esibiranno con i 5 cerchi, la prima metà dell’all-around. L’Italia sarà assoluta protagonista con le Farfalle, tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro ma vedremo ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : le gemelle Averina per il dominio nell’individuale - l’Italia ci prova : Dina Averina è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel concorso generale individuale agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le individualiste seniores scenderanno in pedana nella giornata di domenica e la Campionessa del Mondo si presenterà con l’obiettivo di realizzare la doppietta: a soli 19 anni, la russa vuole conquistare il primo titolo ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Farfalle - fateci volare. L’Italia vuole il podio - che sfida a Russia e Bulgaria : L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che andranno in scena a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le Farfalle saliranno in pedana con il serio obiettivo di fare saltare il banco e di provare a vincere la medaglia d’oro nel concorso generale, impresa che davvero riscriverebbe la storia visto che da quando si è sciolta l’URSS ha sempre vinto la Russia salvo un incidente di ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Agiurgiuculese e Baldassarri per un sogno - l’Italia ci prova a Guadalajara : L’Italia si presenterà con due individualiste agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica, entrambe pronte per stupire e per fare la differenza. Le gemelle Dina e Arina Averina sono le grandi favorite della vigilia ma le nostre Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri possono puntare in alto, possono ottenere un posto al sole e guadagnare un risultato di assoluto prestigio: sarà difficile lottare per le medaglie ma accedere a una Finale ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : le convocate dell’Italia per Guadalajara. Le Farfalle vogliono le medaglie! : Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica delle Nazionali Italiane di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per gli Europei che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. La rassegna continentale sarà aperta ai gruppi seniores, alle individualiste seniores e al team juniores. L’Italia punta in alto con le Farfalle che vanno a caccia delle medaglie, sono attese dalla super sfida contro Bulgaria e Russia sognando anche ...

Ginnastica - Serie A 2018 : l’Italia e la forza della classe 2003. Villa - D’Amato e Iorio a braccetto a Milano : novità verso il futuro : La seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica ha ancora messo in mostra l’eccellente livello tecnico della fenomenale classe 2003 che gara dopo gara continua ad alzare il proprio livello e a guardare con sempre maggiore ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il gruppetto di Enrico Casella continua a stupire, compiendo sempre un salto in avanti per essere davvero competitive a livello internazionale: il mirino è puntato ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : seconda tappa in DIRETTA. Show a Milano. L’Italia cala gli assi : torna Busato - Ferlito al top con Mori e Meneghini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Spettacolo assicurato al Mediolanum Forum di Milano per una giornata infinita all’insegna della Polvere di Magnesio: il massimo campionato italiano regalerà sicuramente spettacolare, le migliori ginnaste atlete del nostro Paese sono pronte a fronteggiare con i body delle rispettive società e a offrire emozioni ai tantissimi presenti ...

Ginnastica ritmica - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia per trionfare a Baku - che sfida con Bulgaria e Bielorussia : Nel weekend del 27-29 aprile si disputerà la quarta e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica ritmica. Baku, capitale dell’Azerbaijan, ospiterà l’evento che chiude il circuito internazionale e l’Italia sarà assoluta protagonista. Le Farfalle, infatti, torneranno in pedana dopo la tripletta di Pesaro e gli ottimi risultati ottenuti a Sòfia mentre settimana scorsa non si erano presentate a Tashkent come molte altre ...