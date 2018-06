Giappone | forte crescita per gli ordini di macchinari

finanza.lastampa

: E la voglia di tornare in #Giappone é sempre più forte.. #PocketCamp #AnimalCrossing - FlareFaeox : E la voglia di tornare in #Giappone é sempre più forte.. #PocketCamp #AnimalCrossing - veronasera : 'In Giappone è molto forte la passione per l’opera, anche tra i giovani. - ha detto l'Ass. Rando - Ci piacerebbe da… - veronasera : 'In Giappone è molto forte la passione per l’opera, anche tra i giovani. - ha detto l'Ass. Rando - Ci piacerebbe da… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Il settore industriale deltorna in, in particolare per glidi, nel mese di aprile dopo il passo indietro di marzo. Il totale degli ordinativi al settore ...