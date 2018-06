Geppi Cucciari intervista Maria De Filippi | Amici 2018 Video | Il mio programma

Geppi Cucciari : «Quando comprare uno shampoo fa bene a un bambino» : La vena umoristica e coinvolgente della conduttrice e attrice Geppi Cucciari è stata mesa al servizio di un proposito nobile, per aiutare i bambini del mondo. Scelta come testimonial del progetto di collaborazione tra Garnier e l’Unicef per soccorrere i più piccoli che vivono in situazioni di disagio ha commentato: «Sono qui perché ci credo». Coinvolgimento autentico e consapevolezza di avere l’onore di presentare una campagna sostenuta da ...

Geppi Cucciari a ruota libera. E 'Amici' inciampa nello scandalo droga : Simpatico siparietto tra Geppi Cucciari e Maria De Filippi ieri sera durante la semifinale di 'Amici 17'. In uno dei monologhi, particolarmente brillanti, l'attrice comica ha fatto riferimento 'alla ...

Geppi Cucciari al Ministro Fontana : «l'amore non ha colore - anzi ce li ha tutti» Video : Durante la semifinale di Amici , oltre a scoprire i finalisti che lunedì 11 giugno si contenderanno il titolo, c'è stato un momento molto applaudito e che ha riguardato il Ministro Lorenzo Fontana e ...

Geppi Cucciari/ Ha chiamato Mattarella : l'unico modo di vedere degli "amici" è guardare noi : Geppi Cucciari, nuovo siparietto ad Amici 17: «Ha chiamato Mattarella. Ha detto che l'unico modo di vedere degli "amici" è guardare noi»(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 00:10:00 GMT)

Geppi Cucciari - Romano Street Food Festival e.. il week-end young in Bergamasca : ... Festival delle identità " Apertura di ville e dimore storiche " Giochi di memoria alla Torre dei Caduti BOLGARE " Festa all'oratorio di Bolgare BREMBATE DI SOPRA " Spettacoli e osservazioni: il week-...

Geppi Cucciari - ambassador Airc : «Ecco cosa si può fare per prevenire il cancro» : Oggi la parola cancro non spaventa più come una volta, ma vi è ancora molta strada da fare per debellarlo: solo nel 2017, infatti, in Italia, a 65.800 donne è stato diagnosticato un tumore alla mammella o agli organi riproduttivi. Il cancro al seno è ancora oggi il più diffuso con circa 50 mila nuovi casi: si stima che ne sia colpita 1 donna su 8 nell’arco della vita. Di contro, però, è la patologia per la quale, negli ultimi due decenni, la ...

Amici 17 - Emma Marrone "rimprovera" Geppi Cucciari : "Non hai notato che ci sono due miei ex fidanzati?" : Emma Marrone è stata una degli ospiti della quarta puntata del serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.La cantante salentina, oltre ad essersi esibita in apertura di puntata, nell'esibizione corale della prima fase insieme alla squadra dei Bianchi, in duetto con Irama nella seconda fase del programma e in chiusura di puntata, alle ore 1:10, con il suo ultimo singolo Mi parli piano, ha anche ...

Geppi Cucciari e The Baby Walk per Teatro Contatto : The Baby Walk è il nome del sentiero riservato ai bambini nel romanzo Peter Pan nei giardini di Kensington, di J.M.Barrie. E The Baby Walk è oggi anche il nome della compagnia diretta da Liv ...

Geppi Cucciari ironizza su Maria De Filippi in diretta ad Amici 17 : Amici 2018: apre Geppi Cucciari. Maria de Filippi: “Mi prendi in giro?” A sorpresa l’apertura della prima puntata del Serale di Amici 17 è stata affidata a Geppi Cucciari che ha ironizzato su Maria De Filippi, tanto che la bionda conduttrice ad un certo punto l’ha interrotta per chiederla se la stesse prendendo in giro. L’attrice ha esordito il suo breve e divertente monologo complimentandosi con Maria per le ...