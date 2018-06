Georgette Polizzi malata per finta? Lei mostra il referto medico | ‘Sono schifata’

Gossip - Davide Tresse chiede in sposa Georgette Polizzi : Soltanto qualche mese fa Georgette Polizzi aveva parlato, attraverso il suo profilo Instagram, della malattia che l’ha costretta non solo a restare per molto tempo in ospedale, ma anche a vivere su una sedia a rotelle. L’ex protagonista di Temptation Island ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla ma, nonostante tutto, ha cercato di reagire positivamente e soprattutto ad incoraggiare le persone che si trovano a vivere nella sua stessa ...

Georgette Polizzi balla con Davide Tresse e si sfoga : “Grazie vita!” : Davide Tresse e Georgette Polizzi ballano insieme sulla barca. VIDEO Davide Tresse si è dichiarato a Georgette Polizzi giusto ieri, in cui in un’intensa e romantica lettera inviata al settimanale DiPiù, aveva chiesto alla fidanzata la sua mano. Georgette, che tempo prima lo aveva lasciato per permettergli di vivere una vita migliore a causa della sua malattia, ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram un video che attesterebbe ...

Davide Tresse chiede a Georgette Polizzi di sposarlo : “Affrontiamo insieme la malattia” : Davide Tresse chiede a Georgette Polizzi di sposarlo, con una lettera commovente che arriva dopo la diagnosi di sclerosi multipla. Qualche tempo fa l’ex protagonista di Temptation Island aveva rivelato di voler lasciare il fidanzato. “A meno che la ricerca non faccia il miracolo di trovare una cura, al momento la mia vita è segnata – aveva spiegato Georgette -. L’idea di stare sola mi terrorizza. Ma ancora di più mi terrorizza ...

“Schifata!”. Furia Georgette Polizzi. L’ex di Temptation Island costretta a mostrarlo. Non bastava la malattia - ora la deve fare i conti anche con ‘loro’ : Da quando Georgette Polizzi ha confessato sui social di essere malata di sclerosi multipla è stata inondata di affetto da parte dei fan e anche di chi, come lei, deve fare ogni giorni i conti con la malattia e ha trovato nelle sue parole un incoraggiamento a non arrendersi. La scorsa settimana la Polizzi ha voluto condividere con quanti la seguono sui social la diagnosi ricevuta due settimane prima, in seguito a un ricovero che aveva ...

Georgette Polizzi niente addio - il fidanzato Davide Tresse chiede di sposarla : 'Per stare tutta la vita con te' : Il mio mondo sarà la mia salvezza!! #saluto Un post condiviso da GEOGETTE OII ® , @Georgettepol, in data: Giu 8, 2018 at 7:30 PDT 'Ci sono momenti molto difficili come l'altro giorno, quando non ...

Georgette Polizzi niente addio - il fidanzato Davide Tresse chiede di sposarla : «Per stare tutta la vita con te» : MILANO - ?Tu dirai questo è impazzito. E lo diresti con giusta cognizione di causa, visto che sono sempre stato scettico nei confronti dello nozze. Ma ora voglio assicurarmi di poterti...

È la mia decisione”. Georgette Polizzi malata - ed ecco che fa il fidanzato Davide : Un annuncio davvero triste, quello in cui annunciava di aver scoperto una brutta malattia con la quale avrebbe dovuto convivere. Sono passati poche settimane da quando Georgette Polizzi ha parlato per la prima volta della sclerosi multipla, quel male che l’ha colpito all’improvviso. Una situazione molto delicata la sua, costretta a fare i conti con delle difficoltà non da poco. Al punto da spingerla a scrivere una lettera al ...

Georgette Polizzi si sposa? Davide Tresse : “Ti chiedo in moglie” : Davide Tresse risponde a Georgette Polizzi: “Sposami” Georgette Polizzi soltanto qualche giorno fa aveva lasciato il suo fidanzato Davide Tresse, non perchè il suo sentimento nei confronti del ragazzo era finito, anzi, aveva proprio compiuto un vero gesto d’amore. L’ex concorrente di Temptation Island aveva infatti affermato di non voler essere un peso per Davide, a causa della sua terribile malattia, che sta ancora ...

