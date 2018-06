Genova | giovane tenta di aggredire un agente | ucciso in casa

A Genova giovane accoltella un poliziotto e viene ucciso. Gravemente ferito l’agente : Un equadoregno di 20 anni ha accoltellato un poliziotto intervenuto su richiesta della madre del giovane ed è stato ucciso da un colpo di pistola. È successo a Genova, in un’abitazione in via Borzoli, nel ponente della città.... : Un equadoregno di 20 anni hato unintervenuto su richiesta della madre deled è stato ucciso da un colpo di pistola. È successo a, in un’abitazione in via Borzoli, nel ponente della città....

