Genova - 21enne ucciso in casa da un agente. Indagato il poliziotto

Genova - 21enne aggredisce un agente : ucciso nella sua abitazione dalla polizia : Una lite in casa tra madre e figlio degenera e finisce in tragedia a Genova: il giovane, di 21 anni, che dava in escandescenze perchè la sera prima era stato lasciato dalla sua compagna, madre di sua figlia di due mesi, è stato ucciso dalla polizia intervenuta su richiesta della donna. Un agente è stato aggredito dal giovane, Jefferson Garcia Tomala, con un coltello e ferito in modo grave ma non è in pericolo di vita. nella colluttazione il ...