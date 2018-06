Galaxy S9+ supera iPhone X ad aprile | Samsung | Apple e Xiaomi i primi a livello globale

Recensione Samsung Galaxy S9+ : Testare uno degli smartphone più desiderati e attesi dell’anno è sempre un piacere incredibile, soprattutto perché ci permette di capire quali siano i passi in avanti fatti, nel giro di soli 12 mesi, dalla presentazione del precedente modello e rispetto ai suoi attuali concorrenti. Come sempre, per il nuovo modello di punta di casa Samsung, […] Recensione Samsung Galaxy S9+

Come Avere Samsung Galaxy S9 E Galaxy S9+ A 330 E 450 Euro Con Vodafone : Vodafone offre ad alcuni fortunati clienti Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ a 330 e 450 Euro: scopri se anche tu puoi richiedere gli smartphone in offerta. Super prezzo Vodafone per i Galaxy S9 e Galaxy S9+: scopri se anche tu li puoi Avere a soli 330 o 450 Euro Galaxy S9 E Galaxy S9+ A 330 […]

Come scatta le foto OnePlus 6 : Confronto con Galaxy S9+ - Pixel 2 XL e iPhone X : Ecco Come scatta le foto OnePlus 6 nei primi test dal vivo e Confronto con Galaxy S9+, Pixel 2 XL e iPhone X foto scattate con OnePlus 6 OnePlus 6 è ufficiale anche in Italia ed è possibile comprarlo sul sito ufficiale con spedizione in 2 giorni. Sono tanti i punti di forza di questo […]

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ iniziano a ricevere le patch di maggio 2018 : Samsung inizia a rilasciare le patch di sicurezza di maggio 2018 per i suoi smartphone Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ partendo dalla Germania. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ iniziano a ricevere le patch di maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 e S9+ nuovo aggiornamento : arriva il supporto ad ARCore : Ufficializzato oggi 14 maggio il supporto alla tecnologia ARCore per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+: ecco come poter utilizzare le applicazione di realtà virtuale sui due top di gamma.ARCore la tecnologia sviluppata da Google per potare la realtà aumentata sui dispositivi mobili con sistema operativo Android da oggi 14 maggio 2018 è ufficialmente supportata dai nuovi top di gamma di Samsung, Galaxy S9 e Galaxy S9+.Continue reading Galaxy S9 e ...

Come utilizzare il Samsung Galaxy S9 ed S9+ come extender Wi-Fi : Il Galaxy S9 può essere utilizzando come extender WiFi per permettere la connessione ad altri dispositivi se il router non è in grado, per limitazioni di vario genere, di collegare adeguatamente tutti i dispositivi in nostro possesso. Lo stesso si può fare anche con il Galaxy S8 e il Note8. Galaxy S9 come extender Wi-Fi La rete WiFi di casa (o al lavoro) non sempre permette una navigazione veloce a causa di limiti hardware del router o di ...

Galaxy S9 e S9+ ecco la nuova colorazione Rosso Borgogna : le immagini dal vivo : La versione con colorazione Rosso Borgogna dei Samsung Galaxy S9 e S9+ si mostra in alcune immagini dal vivo, e sembra essere particolarmente bella.Sembra che ormai Samsung ci abbia preso la mano: presentare una o due colorazioni successive anche di alcuni mesi dall’uscito di un nuovo smartphone top di gamma.E’ successo in passato con il Galaxy S7, con i Galaxy S8 e quest’anno tocca anche ai più recenti Galaxy S9 e S9+.Continue ...

Galaxy S9 e S9+ il problema delle chiamate è stato risolto con questi firmware : Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9+ dopo le patch di aprile 2018: lo scopo di questi nuovi firmware è quello di risolvere il problema delle chiamate.C’è un bug che affligge qualche esemplare di Galaxy S9 e S9+ che può compromettere la qualità delle chiamate telefoniche: questo bug ha già causato una class action in Israele e Samsung è corsa il prima possibile ai ripari.Continue reading Galaxy S9 e ...

Aggiornamento per Galaxy S9 ed S9+ risolve bug delle chiamate : Samsung risolve i problemi di chiamata riscontrati su Galaxy S9 e Galaxy S9+, sta rilanciando un Aggiornamento in queste ore. A pochi giorni dal rilascio delle patch di sicurezza di aprile arriva un update separato che finalmente risolve un inconveniente non da poco sui top di gamma 2018 dell’azienda sudcoreana. Aggiornamento Galaxy S9 risolve finalmente i problemi di chiamata Il Galaxy S9 e Galaxy S9+ hanno prima avuto problemi con il ...

Galaxy A6 Plus sarà un Galaxy S9+ economico? TENAA svela alcune caratteristiche : La certificazione del sito cinese TENAA svela alcune caratteristiche hardware e il design del prossimo Galaxy A6 Plus che potrebbe essere classificato come una sorta di Galaxy S9+ economico: i dettagli.Ormai sono già alcune settimane che si parla del prossimi dispositivi di fascia media della Gamma Galaxy A 2018 di Samsung, che dovrebbero prendere il nome di Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus.Oggi il sito di certificazione cinese TENAA ha inserito nei ...

Galaxy S9 e S9+ nuovo aggiornamento firmware a fine aprile 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciate in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9+ No Brand: ecco i dettagli sui seriali e il link download.Segnaliamo a tutti i possessori di un Galaxy S9 SM-G960F o di un Galaxy S9+ SM-G965F che Samsung da poche ore ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per entrambi i dispositivi.Samsung Galaxy S9 e S9+ arriva il nuovo aggiornamento firmware di fine aprile 2018: i ...

Che fine ha fatto la Samsung Dex per Galaxy S9/S9+? : Disponibile all’acquisto liberamente la Samsung Dex che permette di trasformare il Galaxy S9 ed il Galaxy S9+ in un computer. In offerta a soli 77 euro su Amazon Samsung Dex per trasformare il Galaxy S9 ed S9+ in un computer Samsung Dex, presentata al MWC 2018 insieme ai nuovi Galaxy S9 ed S9+, rappresenta l’evoluzione […]