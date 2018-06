Galaxy S9 meglio di iPhone X | le vendite premiano Samsung

Prepariamo al meglio i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge all’aggiornamento Oreo : alcuni consigli : Dovremmo essere davvero ad un passo dall'avvio della distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per tutti coloro che ancora oggi sono in possesso di device come i vari Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che sono stati concepiti dal produttore. Proprio ieri, su queste pagine, vi abbiamo parlato di una nuova data fissata il prossimo 22 maggio, a partire dalla quale dovremmo andare incontro ad una svolta importante sotto questo punto di vista. Premesso ...

Addio Bixby con Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ma forse è meglio così : Alzino la mano tutti coloro che con Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in prima distribuzione in Europa si aspettavano subito l'assistente vocale Bixby sul loro telefono. Le attese sono state nuovamente "disattese" e l'utile servizio è il grande assente del corposo aggiornamento software che pure introduce la nuovissima Samsung Experience 9.0. Bisogna forse mettersi l'anima in pace? A questo punto pensiamo davvero di si. Come raccontato in ...

Samsung Galaxy S8 a 399 euro? Il prezzo più basso di un volantino - meglio del sottocosto! : Offerta a tempo limitato per il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia che viene venduto al prezzo di 399 euro, migliore di qualsiasi sottocosto: ecco dove potete acquistarlo in un volantino Nazionale.Per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone android top di gamma di qualità indiscussa, ovviamente con i suoi pro e contro, e non hanno un budget di spesa particolarmente elevato vi vogliamo segnalare un’interessantissima offerta a ...

Samsung Galaxy S8 a 399 euro? Il prezzo più basso di un volantino - meglio del sottocosto! : Offerta a tempo limitato per il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia che viene venduto al prezzo di 399 euro, migliore di qualsiasi sottocosto: ecco dove potete acquistarlo in un volantino Nazionale.Per tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone android top di gamma di qualità indiscussa, ovviamente con i suoi pro e contro, e non hanno un budget di spesa particolarmente elevato vi vogliamo segnalare un’interessantissima offerta a ...