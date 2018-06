Gabriel-Kane Day-Lewis | «In ogni ombra dobbiamo sforzarci di trovare la luce»

vanityfair

: mio figlio gabriel kane ?????? - oldmanriversoul : mio figlio gabriel kane ?????? -

(Di lunedì 11 giugno 2018) La tragica fine di Kate Spade e Anthony Bourdain, hanno provocato reazioni in tutto il mondo e reso sensibili le persone che soffrono di depressione., figlio di Isabelle Adjani e Daniel Day-, cantante, modello di 23 anni, che aveva già detto, in una canzone intitolata Green Auras, di essere bipolare, ha deciso di pubblicare una lettera di 4 pagine, sul suo conto Instagram: «Un flusso di coscienza senza filtro, con la speranza di aiutare chi ha l’impressione di sentirsi perso». Il bellissimo e carismatico figlio dei due grandi attori, conosciuto ormai in tutto il mondo, ha voluto mostrare in questo modo la sua solidarietà per quelli, che come lui, soffrono di disagio psichico. «C’è sempre unanella pen. E molti di noi devono fare molti più sforzi per trovarla, ma esiste, perché ognuno di noi possa continuare a cercarla. Il suicidio non è la sola opzione», ha ...